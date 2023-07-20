Что делать, когда болит голова и тошнит

Тошнота и головная боль — неприятные симптомы, которые мешают нормально работать, учиться и жить.

Симптомы могут возникать по вполне понятным причинам — отравление, слишком много тяжелой жирной пищи, или длительное время человек был голоден.

Однако иногда такие симптомы указывают на серьезные заболевания.

Что делать, если тошнит и болит голова, и как улучшить самочувствие — узнавали Факты ICTV.

Тошнит и болит голова: почему возникают симптомы

По словам врача-терапевта Галины Перелыгиной, причин тошноты и головной боли может быть множество.

Это может свидетельствовать об обычном отравлении или реакции организма на резкую перемену погоды и давления, или же указывать на мигрень или цереброваскулярную болезнь (поражение сосудов головного мозга, при котором сосуды сужаются, что приводит к кислородному голоданию мозга), которая часто заканчивается инсультом.

— Также головная боль, которая сопровождается тошнотой, может развиться вследствие сильного раздражения, повреждения мозговых соединительных тканей, спровоцировав менингит или кровоизлияние, — говорит врач.

Также тошнота вместе с головной болью может быть проявлением гипертонической болезни или гипертензивного криза.

Одной из распространенных причин этого состояния являются обезвоживание и низкий уровень сахара в крови. Именно поэтому важно поддерживать водный баланс в течение дня и придерживаться здорового питания.

— А еще тошнит и болит голова при чрезмерном употреблении алкоголя, почечной недостаточности, неправильном питании и гормональной недостаточности, — добавляет Перелыгина.

Выяснить точную причину возникновения тошноты и головной боли может только ваш семейный врач.

Перелыгина добавляет, что если у вас постоянно болит голова и тошнит, следует обратиться к врачу, который назначит обследование, поставит окончательный диагноз и пропишет адекватное лечение.

— Важно понимать, что головная боль и тошнота — симптомы определенной болезни, поэтому нужно не бороться с ними, а искать корень проблемы, — добавляет терапевт.

Что делать, когда болит голова и тошнит

Перелыгина советует сначала померить артериальное давление.

— Тошнота и головная боль могут указывать на повышенное артериальное давление или быть проявлением гипертонической болезни. Поэтому, чтобы исключить эту причину или подтвердить ее, нужно измерить давление, — советует врач.

Если артериальное давление в норме и человека, кроме тошноты и боли, больше ничего не беспокоит, врач советует выпить сорбент — активированный уголь, Атоксил или Энтеросгель.

— Но это только в том случае, если эти симптомы не беспокоят вас регулярно. Если вы утром проснулись с таким ощущением, можно выпить сорбент. Это поможет облегчить состояние, — добавляет врач.

В случае, если тошнота и головная боль сопровождают вас постоянно в течение определенного периода, терапевт советует связаться со своим семейным врачом. Но Перелыгина подчеркивает, что самостоятельно употреблять какие-то лекарственные препараты не стоит!

— Эти два симптома могут сопровождать любую болезнь: от чрезмерного употребления алкоголя до проявлений инсульта. Поэтому медлить или заниматься самолечением не стоит. Обращайтесь к врачу! — советует Галина Перелыгина.