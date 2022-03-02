Израильские коллеги доктора Евгения Комаровского поделились с ним информацией, что делать во время ракетного обстрела, а он рассказывает об этом украинцам.

— Эта информация спасает жизни! Спасибо нашим друзьям из Израиля, — написал Комаровский.

Как только услышали сигнал тревоги, зайдите в безопасное помещение и далее действуйте так:

В здании:

Внутренняя лестничная площадка без окон и наружных стен. Сядьте на ступеньки и не стойте на пролете.

В многоэтажном доме находиться минимум на два этажа ниже крыши. Если в доме три этажа, самый безопасный — этаж средний.

Внутренняя комната с минимальным количеством наружных стен и окон. Сядьте во внутренний угол комнаты, ниже уровня окон и не напротив двери. Кухня и санузел не являются безопасным помещением.

Выберите защищенное пространство. Это:

Бомбоубежище

Метро

Внутренний подъезд без окон

Внутреннее помещение — с минимумом внешних стен, окон и дверей

Не выбирайте душ или туалет, и держитесь подальше от керамики, фарфора и битого стекла.

Обратите внимание:

Не стойте у входа в здание из-за риска осколков и отдачи.

Оставьте входную дверь в здание открытой для тех, кто находится снаружи.

На улице

На застроенной территории: зайдите в убежище, метро или ближайшее здание.

На открытом пространстве: лягте на землю и закройте голову руками. При ракетном обстреле наименее уязвимое место — как можно ближе к земле.

В автомобиле

Остановитесь, выйдите из автомобиля и зайдите в ближайшее метро, здание или убежище.

Если не успеваете добраться до здания за имеющееся у вас время, покиньте автомобиль и отдалитесь от него на безопасное расстояние (не оставайтесь на обочине, переступите через барьерное ограждение), лягте на землю и закройте голову руками.

Если нет возможности выйти из автомобиля, остановитесь на обочине и пригнитесь ниже уровня стекол. Но помните, автомобиль не защищает от осколков ни ракет, ни снарядов.

В общественном транспорте

В автобусе — водитель обязан остановиться на обочине, и открыть двери, чтобы пассажиры могли выйти и добраться до ближайшего здания.

Если невозможно добраться до здания за имеющееся у вас время, нужно пригнуться ниже уровня окон и закрыть голову руками.

В поезде — пассажиры должны пригнуться ниже уровня окон.

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Дополнительно:

Если вы находитесь в легком строении и у вас нет возможности попасть в защищенное пространство, выйдите на улицу, лягте на землю и закройте голову руками.

Не собирайтесь группами в районе падения или перехвата ракеты: скопление народа опасно из-за риска поражения осколками перехваченных ракет.

Увидев на земле ракету, не подпускайте к ней любопытных, сообщите о ее падении службам безопасности.

Источник: Евгений Комаровский