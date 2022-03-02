Ізраїльські колеги доктора Євгена Комаровського поділилися з ним інформацією, що робити під час ракетного обстрілу, а він переповідає про це українцям.

– Ця інформація рятує життя! Дякую нашим друзям із Ізраїлю, – написав Комаровський.

Як тільки почули сигнал тривоги, зайдіть у безпечне приміщення і далі дійте так:

У будівлі:

Внутрішній сходовий майданчик без вікон та зовнішніх стін. Сядьте на сходинки і не стійте на прольоті.

У багатоповерховому будинку перебувати мінімум на два поверхи нижче за дах. Якщо у будинку три поверхи, найбезпечніший — поверх середній.

Внутрішня кімната з мінімальною кількістю зовнішніх стін та вікон. Сядьте у внутрішній кут кімнати нижче рівня вікон і не навпроти дверей. Кухня та санвузол не є безпечним приміщенням.

Виберіть захищений простір. Це:

Бомбосховище

Метро

Внутрішній під’їзд без вікон

Внутрішнє приміщення — з мінімумом зовнішніх стін, вікон та дверей

Не вибирайте душ або туалет, і тримайтеся подалі від кераміки, фарфору та битого скла.

Зверніть увагу:

Не стійте біля входу в будівлю через ризик осколків і віддачі.

Залишіть вхідні двері в будівлю відчиненою для тих, хто знаходиться зовні.

На вулиці

На забудованій території: зайдіть в укриття, метро чи найближчу будівлю.

На відкритому просторі: ляжте на землю та закрийте голову руками. При ракетному обстрілі найменше вразливе місце — якомога ближче до землі.

В автомобілі

Зупиніться, вийдіть із автомобіля та зайдіть у найближче метро, ​​будівлю чи притулок.

Якщо не встигаєте дістатися до будівлі за наявний у вас час, залиште автомобіль і відійдіть від нього на безпечну відстань (не залишайтеся на узбіччі, переступіть через бар’єрну огорожу), ляжте на землю і закрийте голову руками.

Якщо немає можливості вийти з автомобіля, зупиніться на узбіччі та пригніть голову нижче рівня скла. Але пам’ятайте, автомобіль не захищає від уламків ні ракет, ні снарядів.

У громадському транспорті

В автобусі — водій зобов’язаний зупинитися на узбіччі та відкрити двері, щоб пасажири могли вийти та дістатися найближчої будівлі.

Якщо неможливо дістатися будинку за наявний у вас час, потрібно пригнутися нижче рівня вікон і закрити голову руками.

У поїзді — пасажири повинні пригнутися нижче рівня вікон.

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Додатково:

Якщо ви знаходитесь у легкій будові і у вас немає можливості потрапити у захищений простір, вийдіть на вулицю, ляжте на землю та закрийте голову руками.

Не збирайтеся групами в районі падіння або перехоплення ракети: скупчення народу небезпечне через рзик ураження уламками перехоплених ракет.

Побачивши на землі ракету, не підпускайте до неї цікавих, повідомте її падіння службам безпеки.

Джерело: Євген Комаровський