Новое исследование показывает, что жирная пища может не только увеличивать вашу талию, но и разрушать ваш мозг.

Международное исследование, проведенное под руководством нейробиологов UniSA (Австралия), установило четкую связь между пищей с высоким содержанием жиров и последующим ухудшением когнитивных способностей, включая развитие тревоги.

Эксперимент проводили на мышах, которых 30 дней кормили жирной пищей. Особи с нарушенной когнитивной функцией также чаще набирали избыточный вес из-за плохого метаболизма, вызванного изменениями головного мозга.

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Исследователи из Австралии и Китая опубликовали свои выводы в журнале Метаболические заболевания головного мозга.

Нейробиолог и биохимик UniSA, доцент Лариса Бобровская, говорит, что исследование дополняет растущее количество доказательств связи хронического ожирения и диабета с болезнью Альцгеймера, число случаев которой, по прогнозам, к 2050 году достигнет 100 млн.

— Ожирение и диабет нарушают работу центральной нервной системы, усугубляя психические расстройства и снижение когнитивных функций. Мы продемонстрировали это в нашем исследовании на мышах, — говорит доцент.

В ходе исследования мышей случайным образом распределяли на стандартную диету или диету с высоким содержанием жиров на 30 недель, начиная с восьминедельного возраста. Потребление пищи, массу тела и уровень глюкозы контролировали с различными интервалами, наряду с тестами на толерантность к глюкозе и инсулину и когнитивной дисфункции.

Мыши на диете с высоким содержанием жиров набрали большой вес, развили резистентность к инсулину и начали вести себя ненормально по сравнению с теми, кто был на стандартной диете.

У генетически модифицированных мышей с болезнью Альцгеймера наблюдалось значительное ухудшение когнитивных функций и патологические изменения в мозге при кормлении пищей с высоким содержанием жиров.

— Люди с ожирением имеют риск развития депрессии примерно 55%, а диабет удваивает этот риск, — говорит ученая.

Результаты исследования подчеркивают важность борьбы с глобальной эпидемией ожирения. Сочетание ожирения, возраста и диабета, скорее всего, приведет к снижению когнитивных способностей, болезни Альцгеймера и другим психическим расстройствам.