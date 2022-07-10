Нове дослідження показує, що жирна їжа може не тільки збільшувати вашу талію, а й руйнувати ваш мозок.

Міжнародне дослідження, проведене під керівництвом нейробіологів UniSA (Австралія), встановило чіткий зв’язок між їжею із високим вмістом жирів та подальшим погіршенням когнітивних здібностей, включаючи розвиток тривоги.

Експеримент проводили на мишах, яких 30 днів годували жирною їжею. Особи з порушеною когнітивною функцією також частіше набирали надмірну вагу через поганий метаболізм, викликаний змінами головного мозку.

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Дослідники з Австралії та Китаю опублікували свої висновки у журналі Метаболічні захворювання головного мозку.

Нейробіолог та біохімік UniSA, доцент Лариса Бобровська, каже, що дослідження доповнює зростаючу кількість доказів зв’язку хронічного ожиріння та діабету з хворобою Альцгеймера, кількість випадків якої, за прогнозами, до 2050 року сягне 100 млн.

– Ожиріння та діабет порушують роботу центральної нервової системи, посилюючи психічні розлади та зниження когнітивних функцій. Ми продемонстрували це у нашому дослідженні на мишах, — каже доцент.

У ході дослідження мишей випадково розподіляли на стандартну дієту або дієту з високим вмістом жирів на 30 тижнів, починаючи з восьмитижневого віку. Споживання їжі, масу тіла та рівень глюкози контролювали з різними інтервалами, поряд з тестами на толерантність до глюкози та інсуліну та когнітивної дисфункції.

Миші на дієті з високим вмістом жирів набрали велику вагу, розвинули резистентність до інсуліну і почали поводитися ненормально в порівнянні з тими, хто був на стандартній дієті.

У генетично модифікованих мишей з хворобою Альцгеймера спостерігалося значне погіршення когнітивних функцій та патологічні зміни в мозку під час годування їжею з високим вмістом жирів.

– Люди з ожирінням мають ризик розвитку депресії приблизно 55%, а діабет подвоює цей ризик, – каже науковиця.

Результати дослідження наголошують на важливості боротьби з глобальною епідемією ожиріння. Поєднання ожиріння, віку та діабету, швидше за все, призведе до зниження когнітивних здібностей, хвороби Альцгеймера та інших психічних розладів.