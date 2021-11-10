У Дмитрия Шевченко жена и двое детей. Некоторое время он жил в Штатах, сейчас работает на себя, и всерьез задумался о возможности застраховать здоровье семьи. На всех это получится около 70 тыс. грн.

Страхование покроет консультации врачей частных клиник, стоматолога. Если нужно, то анализы в лучших украинских лабораториях, и даже, не дай Бог, если понадобится, приличный стационар.

Мужчина подсчитал, что и обычный вирус у одного ребенка вытягивает из семьи до 4 тыс. грн. Ведь фактически заболел один — подхватывают все.

— В последний раз у нас была такая ситуация, что самый младший принес из садика болезнь. И все по очереди переболели. И родители, и дочка. Вот сейчас записаться к врачу-педиатру или к семейному врачу невозможно в принципе. У всех ажиотаж с этими ПЦР-тестами, вакцинациями, — говорит Дмитрий.

Для Дмитрия индивидуальное страхование очень дорогое. А для большинства украинцев оно и вовсе неподъемно.

Ведь VIP-полис, куда входит даже стоматология, обойдется примерно в 23 тыс. грн. Но он будет на 30-40% дешевле, если страховаться через крупную компанию. Это так называемые корпоративные медицинские полисы. И именно их в основном оформляют страховые компании. Вячеслав Черняховский, генеральный директор Ассоциации Страховой бизнес, отмечает, что работодатели предлагают сотрудникам так называемый соцпакет — фактически бонус к зарплате.

— Корпоративное страхование — это сегодня достаточно распространенная система, для того чтобы поощрять своих сотрудников работать именно в этой компании или в этом заведении… Лечим почти все, но кто-то лечит один зуб, а кому-то нужна какая-то сложная операция, — поясняет Вячеслав Черняховский.

По словам Черняховского, большинство работающих людей не заинтересованы в том, чтобы болеть две недели. Поэтому лекарства, которые им доставляют, и врачи, которые их будут осматривать, должны быть эффективными. К этому же стремятся и руководители коллективов.

Сейчас застрахованы от 3% до 5% украинцев. Из них 95% – именно через организации, в которых они работают. Половина застрахованных проживают в столице. Половина — в крупных городах, которые имеют мощные предприятия.

Страховщики признают: украинцы знают о страховках очень мало, и им не доверяют. Чтобы популяризировать полисы медицинского страхования, в прошлом году большинство компаний запустили так называемые Covid-программы. Они доступны многим, поэтому количество застрахованных несколько увеличилось, рассказывает Леся Щербакова, председатель правления страховой компании Провідна.

— Лечение Covid-19 обойдется где-то от 3 до 8 тыс. грн. Сюда войдут два теста, если необходимо, исследование. Например, КТ или МРТ — вот уже и 3 тыс. грн набежало, — указывает Леся Щербакова.

По словам Щербаковой, если придется лечь в стационар или не хватит каких-то медикаментов по госпрограмме, то можно выложить и более 10 тыс. грн. Страховая программа, которая, в том числе, покрывает стационарное лечение Covid-19 на 50 тыс., обойдется человеку всего в 750 грн.

Персональный полис для человека (так называемое индивидуальное страхование) будет дороже, чем для корпоративных клиентов, где-то на треть — чтобы страховая избежала убытков. Поэтому выгоднее страховаться всей семьей. За папу, маму и ребенка, в среднем, нужно будет отдать 60 тыс. грн. Это в год.

А вот людей 60+ застраховать в Украине почти нереально. Ведь у пожилых — целый букет болезней, они нуждаются в регулярном плановом лечении. И страховым невыгодно. Поэтому компании, которые занимаются этим бизнесом, настаивают: Украина нуждается в обязательном медицинском страховании.

Леся Щербакова объясняет, что такая система позволит создать специальный фонд, из которого можно было бы финансировать критические возрастные заболевания.

В то же время Алексей Яременко, заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции, напоминает, что все украинцы застрахованы в рамках государственного солидарного страхования.

— А общеобязательное — это дополнительные, как минимум, 10% налога на работодателей, 5-7% на работников. Поэтому Минздрав не считает целесообразным изменять налоговую систему, — полагает Яременко.

Стоимость добровольных полисов может снизиться, когда страховщики будут больше знать о пациентах, считают в Минздраве. Поэтому до конца года здесь обещают сделать так, чтобы пациенты получили доступ к своим электронным картам. Тогда люди, которые не имеют значительной “хроники”, смогут показать это страховым. И количество украинцев, которых обеспечит полис, сможет вырасти с 3% до 10%.