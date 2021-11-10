Дмитро Шевченко має дружину та двох дітей. Деякий час жив у Штатах, нині працює на себе, і серйозно замислився щодо можливості застрахувати здоров’я родини. На всіх це вийде близько 70 тис. грн на рік.

Страхування покриє консультації лікарів приватних клінік, стоматолога. Якщо треба, то й аналізи у найкращих українських лабораторіях, та навіть, не дай Боже, якщо знадобиться, пристойний стаціонар.

Чоловік підрахував, що і звичайний вірус у однієї дитини витягує із родини до 4 тис. грн. Адже, фактично, захворів один – підхоплюють усі.

– Останній раз у нас була така ситуація, що наймолодший приніс із садочка хворобу. І всі по черзі перехворіли. І батьки, і донька. От зараз записатися до лікаря-педіатра або до сімейного лікаря неможливо в принципі. У всіх ажіотаж із цими ПЛР-тестами, вакцинаціями, – зауважує Дмитро.

Для Дмитра індивідуальне страхування дуже дороге. А для більшості українців воно й зовсім непосильне.

Адже VIP-поліс, куди входить навіть стоматологія, обійдеться десь у 23 тис. грн на рік. Втім, він буде на 30-40% дешевший, якщо страхуватися через велику компанію. Це так звані корпоративні медичні поліси. І саме їх переважно оформлюють страхові компанії. Вячеслав Черняховський, генеральний директор Асоціації Страховий бізнес, розказує, що роботодавці пропонують співробітникам так званий соцпакет – фактично бонус до зарплати.

– Корпоративне страхування сьогодні є досить розповсюдженою системою, для того щоб заохочувати своїх співробітників працювати саме у цій компанії або у цьому закладі. Лікуємо майже все, але хтось лікує один зуб, а комусь потрібна, може, якась складна операція, – пояснює Вячеслав Черняховський.

За словами Черняховського, більшість людей, які працюють, не зацікавлені у тому, щоб хворіти два тижні. Тому ліки, які їм доставляють, і лікарі, які їх оглядатимуть, мусять бути ефективними. Цього ж прагнуть і керівники колективів.

Нині застраховано від 3% до 5% українців. Із них 95% – саме через організації, у яких вони працюють. Половина застрахованих мешкають у столиці. Решта – у великих містах, які мають потужні підприємства.

Страховики визнають: українці знають про страховки дуже мало, і їм не довіряють. Аби популяризувати поліси медичного страхування, торік більшість компаній запустили так звані Covid-програми. Вони доступні для багатьох, тож кількість застрахованих дещо зросла, наголошує Леся Щербакова, голова правління страхової компанії Провідна.

– Лікування Covid-19 людині обійдеться десь від 3 до 8 тис. грн. Сюди увійдуть два тести, якщо необхідно, дослідження. Наприклад, КТ чи МРТ – от уже і 3 тис. набігло, – коментує Леся Щербакова.

За словами Щербакової, якщо доведеться лягати до стаціонару або не вистачить якихось медикаментів за держпрограмою, то можна викласти і понад 10 тис. грн. Страхова програма, яка, зокрема, покриває стаціонарне лікування Covid-19 на 50 тис., коштуватиме людині лише 750 грн.

Персональний поліс для людини (так зване індивідуальне страхування) буде дорожчим, ніж для корпоративних клієнтів, десь на третину, аби страхова не мала збитків. Тому вигідніше страхуватися цілою родиною. За тата, маму і дитину, в середньому, треба буде віддати 60 тис. грн. Це на рік.

А от людей 60+ застрахувати в Україні майже нереально. Адже літні мають цілий букет хвороб і потребуватимуть регулярного планового лікування. І страхова не матиме зиску. Тому компанії, які займаються цим бізнесом, вважають, що Україна потребує обов’язкового медичного страхування.

Леся Щербакова прогнозує, що така система дозволить створити спеціальний фонд, з якого можна було б фінансувати критичні вікові захворювання.

Водночас Олексій Яременко, заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції, нагадує, що всі українці застраховані у межах державного солідарного страхування.

– А загальнообов’язкове – це додаткові, як мінімум, 10% податку на роботодавців, 5-7% на працівників. Тож МОЗ не вважає за доцільне змінювати податкову систему, – переконаний Яременко.

Вартість добровільних полісів може знизитись, коли страховики більше знатимуть про пацієнтів, вважають у МОЗ. Тому до кінця року тут обіцяють зробити так, аби пацієнти отримали доступ до своїх електронних карток. Тоді люди, які не мають значної “хроніки”, зможуть показати це страховим. Тож кількість українців, яких убезпечує поліс, зможе зрости із 3% до принаймні 10%.