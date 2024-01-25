Смарт-часы Apple Watch с мониторингом сна: почему эта функция важна

Смарт-часы Apple Watch – действительно уникальный гаджет. Небольшое устройство на вашем запястье обладает невероятным функционалом. Отсчет времени и уведомления о важных событиях – лишь одна из многих функций.

Если же вы активно занимаетесь спортом, стараетесь вести правильный образ жизни и беспокоитесь о собственном физическом состоянии, Эпл Вотч последнего восьмого или девятого поколения станут отличным приобретением благодаря многочисленным датчикам для мониторинга жизненной активности и ключевых параметров здоровья.

Немного о значении сна в нашей жизни

Длительность сна среднестатистического человека составляет восемь часов ежедневно. А это треть всего жизненного цикла. Сон играет важную роль. Ученые до сих пор ломают головы над тайнами сновидений, но общая картина примерно ясна:

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во время сна в организме активизируются метаболические процессы;

ночной отдых способствует закреплению и запоминанию полученных за день знаний;

во сне мозг убирает ненужные нейронные связи, что дает возможность избавиться от неприятных воспоминаний и прошлых обид;

в ночное время происходит усиленная детоксикация организма – наше тело буквально очищается от вредных продуктов жизнедеятельности клеток мозга и других органов тела;

происходит подсознательная реализация вероятных жизненных сценариев – возможно, поэтому мы видим вещие сны.

Функция мониторинга сна, заложенная в Apple Watch, помогает улучшить качество сна.

Как смарт-часы Apple Watch анализируют сон

Чтобы утром мы чувствовали себя бодрыми и полными энергии, спать необходимо правильно. Тут и приходят на помощь смарт-часы Apple Watch. Сон сам по себе является комплексным процессом и его качество зависит от массы факторов: длительность, условия, психоэмоциональное и физическое состояние человека.

Как смарт-часы Эпл Вотч помогают улучшить качество сна:

Напоминания о том, что настало время отправляться в постель. Акселерометр и гироскоп – благодаря этим датчикам Эпл Вотч анализируют движения запястья ночью, положение тела, определяют общую длительность нахождения в кровати и непосредственно сна. Датчик пульса помогает установить точное время засыпания и длительность каждой из фаз сна, когда активность сердца изменяется. Пульсоксиметр замеряет насыщенность крови кислородом (SpO2) – эта информация полезна для оценки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Все собранные за ночь данные отображаются в приложении Sleep App на ваших Apple Watch 8/9 или на синхронизированном с часами более старых моделей Айфоне.

Зачем нужен мониторинг сна на Apple Watch

Отслеживание сна – это не просто одна из любопытных и интересных функций. Мониторинг может принести множество потенциальных преимуществ.

Точные измерения времени сна и бодрствования дают вам более четкое представление о том, сколько вы на самом деле спите. Без трекера сложно определить точное время засыпания. Информация о стадиях сна (быстрый, медленный, глубокий сон) может дать представление о реальном качестве ночного отдыха. Просмотр сохраненных данных о сне за определенный период времени проливает свет на наши привычки и помогает вносить необходимые изменения в распорядок дня. Своевременное обнаружение потенциальных проблем, которые следует обсудить с врачом.

Отслеживание сна при помощи смарт-часов Apple особенно полезно для людей, которые ставят перед собой конкретные цели по улучшению общего состояния или вносят изменения в повседневный образ жизни. Также вы сможете мгновенно среагировать на возможные проблемы с сердцем и легкими.