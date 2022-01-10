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Советы

Жареным запахло. Почему стоит отказаться от еды со сковородки

10 января 2022, 13:10
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
смажена їжа
Источник: Pixabay

Многие любят жареную пищу. Хрустящая корочка, аромат… Однако она в большинстве случаев очень калорийна и содержит неполезные трансжиры.

Например, 100 г запеченного картофеля содержит 93 калории и 0 граммов жира, фри — 319 калорий и 17 граммов жира.

Поэтому от жареных блюд лучше отказаться. Вместо этого стоит отдавать предпочтение другим методам приготовления блюд – варке, запеканию.

В то же время получить хрустящую вкусную корочку можно и другими способами.

Советы:

  • жарить блюда в духовке с использованием минимального количества масла;
  • добавлять хрустящие присыпки;
  • использовать муку, которая поглощает меньшее количество масла — рисовая, кукурузная;
  • более здоровые альтернативы масел – кокосовое, оливковое и авокадо.
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Жареная пища негативно влияет на здоровье человека, увеличивает риск развития болезней сердца, сосудов, диабета, рака и ожирения. Кроме того, она оказывает негативное влияние на состояние кожи. Людям, заботящимся о своем внешнем виде, следует отказаться от нее.

Источник: Центр общественного здоровья Украины

Теги
здорова їжа , Здоровое питание , Советы
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