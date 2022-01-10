Багато людей полюбляють смажену їжу. Хрустка скоринка, аромат… Проте вона здебільшого дуже калорійна та містить некорисні трансжири.

Для прикладу, 100 г запеченої картоплі містить 93 калорії та 0 грамів жиру, фрі – 319 калорій та 17 грамів жиру.

Через це від смажених страв краще відмовитися. Замість цього надавати перевагу іншим методам приготування страв – варіння, запікання.

Водночас отримати хрустку смачну скоринку можна й іншими способами.

Поради:

смажити страви у духовці з використанням мінімальної кількості олії;

додавати хрусткі присипки ззовні;

використовувати борошно, яке поглинає меншу кількість олії – рисове, кукурудзяне;

більш здорові альтернативи олій – кокосова, оливкова та авокадо.

Смажена їжа негативно впливає на здоров’я людини, вона збільшує ризик розвитку хвороб серця, судин, діабету, раку та ожиріння. Крім того, вона чинить негативний вплив на стан шкіри. Людям, які дбають про свій зовнішній вигляд, варто відмовитися від неї.

Джерело: Центр громадського здоров’я України