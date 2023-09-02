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Сегодня до 15% всех смертей связано с жарой, ученые прогнозируют, что в ближайшее время цифра вырастет в 69 раз

2 сентября 2023, 13:58
Валентина Андрейко журналіст
сонце, спека
Источник: Pixabay

Экстремальные волны жары, которые раньше случались раз в столетие, могут накрывать Землю каждые два-пять лет, что может увеличить смертность среди населения в 69 раз.

Новое исследование ученых называет самые опасные в этом отношении страны и регионы. Это побережье Персидского залива и Атлантического океана США, Юго-Восточная Азия, Средиземноморье…

В исследовании использовались передовые климатические модели, которые показали, что даже при повышении глобальной температуры на 2 ℃ растет смертельная угроза для людей, особенно пожилых, обремененных хроническими болезнями и детей.

За основу была взята ситуация 2003 года, когда  температура в Европе поднялась до 47,5℃ , что привело к одному из самых катастрофических стихийных бедствий в новейшей истории, в результате которого всего за несколько недель погибло от 45 тыс. до 70 тыс. человек.

Помимо человеческих жертв, та жара принесла и значительные экологические и экономические потери. Леса были охвачены пламенем, посевы на полях засохли, а городские пункты скорой помощи работали на пределе возможностей. Во всем мире финансовый ущерб составил примерно $13 млрд.

Это проблема, как указывает исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, может стать новой нормой в ближайшие годы.

Исследователи из Института экологических решений при ETH Zurich с 2013 года собирают данные о ежедневной повышенной смертности, связанной с жарой, из 748 городов и населенных пунктов в 47 странах Европы, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, США и Канады .

— Не вся жара одинакова, — объясняет Сэмюэл Люти, ведущий автор исследования.

Одна и та же температура оказывает совершенно разное влияние на повышенную смертность, связанную с жарой, среди населения, к примеру, Афин и Цюриха.

Это зависит не только от самой температуры, но и от акклиматизации, поведения (длительные сиесты в середине дня), зеленых насаждений, демографической структуры населения и местной системы здравоохранения.

Как заявляют исследователи, самым важным шагом для минимизации последствий изменения климата является быстрый отказ от ископаемого топлива.

— Мы должны подготовиться к неизбежному и справиться с ним, избегая при этом неуправляемого сценария любой ценой, — рекомендует Люти.

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Источник: SciTechDaily

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Зміна клімату Смерть Жара
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