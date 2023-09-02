Екстремальні хвилі спеки, які раніше траплялися раз на століття, можуть накривати Землю кожні два-п’ять років, що загрожує збільшенням смертності серед населення в 69 разів.

Нове дослідження вчених називає найнебезпечніші щодо цього країни і регіони. Це узбережжя Перської затоки й Атлантичного океану США, Південно-Східна Азія, Середземномор’я…

У дослідженні використовували передові кліматичні моделі, які показали, що навіть за підвищення глобальної температури на 2℃ зростає смертельна загроза для людей, особливо літніх, обтяжених хронічними хворобами та дітей.

За основу було взято ситуацію 2003 року, коли температура в Європі піднялася до 47,5℃ , що призвело до одного з найкатастрофічніших стихійних лих у новітній історії, унаслідок якого всього за кілька тижнів загинуло від 45 тис. до 70 тис. осіб.

Окрім людських жертв, спека завдала і значних екологічних та економічних втрат. Ліси були охоплені полум’ям, посіви на полях засохли, а міські пункти швидкої допомоги працювали на межі можливостей. У всьому світі фінансовий збиток становив приблизно $13 млрд.

Ця проблема, як вказує дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, може стати новою нормою найближчими роками.

Дослідники з Інституту екологічних рішень при ETH Zurich із 2013 року збирають дані з 748 міст і населених пунктів у 47 країнах Європи, Південно-Східної Азії, Латинської Америки, США та Канади про щоденну підвищену смертність, пов’язану зі спекою.

– Не вся спека однакова, – пояснює Семюел Люті, провідний автор дослідження.

Одна й та сама висока температура абсолютно по-різному впливає на населення, приміром, Афін і Цюриха.

Це залежить не тільки від самої температури, а й від акліматизації, поведінки (тривалі сієсти в середині дня), зелених насаджень, демографічної структури населення і місцевої системи охорони здоров’я.

Як заявляють дослідники, найважливішим кроком для мінімізації наслідків зміни клімату є швидка відмова від викопного палива.

– Ми повинні підготуватися до неминучого і впоратися з ним, уникаючи водночас некерованого сценарію за будь-яку ціну, – рекомендує Люті.

Джерело: SciTechDaily