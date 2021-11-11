В социальных сетях все чаще стали появляться сообщения противников Covid-вакцинации о тяжелых, порой необратимых последствиях прививок от коронавирусной инфекции. Несмотря на призывы медиков не верить подобным грязным фейкам, родители все же иногда поддаются на откровенные манипуляции фактами.

В определенной степени встревоженных мам и пап можно понять, если они видят сообщение от том, как, к примеру, 16-летняя девочка, привитая вакциной Pfizer-BioNTech, якобы получила пожизненные проблемы со здоровьем. Или 17-летней парень, играющий на фотографии в баскетбол, у которого после вакцинации вроде как образовались в мозгу тромбы.

Медики говорят, что подобные свидетельства практически невозможно проверить без доступа к частным медицинским записям. Что позволяет антивакцинаторам избегать модерации контента на платформах социальных сетей и сеять сомнения относительно безопасности вакцинации.

— В разговоре с родителями я никогда не скажу, что побочных реакций не бывает, потому что они действительно случаются. Но я обязательно сообщу, что это не является доказательством высокого риска серьезных побочных эффектов от Covid-вакцинации, — говорит медицинская сестра Мелоди Батлер.

Вместе с единомышленниками она создала в одной из социальных сетей сообщество, в котором старается донести правду о вакцине. Например, цитируя сообщение Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) о том, что самым частым побочным эффектом вакцинального укола, на который жалуются дети, являются боль в руке или легкая лихорадка.

Жестокие удары

Именно родители чаще всего становятся мишенью вводящих в заблуждение сообщений с фотографиями некрологов вакцинированных подростков, которые позже умерли. Но, разумеется, никаких убедительных подтверждений и доказательств этому не приводится.

Представитель CDC Марта Шаран сказала, что официальные лица расследуют все сообщения о серьезных реакциях, но не могут комментировать отдельные случаи.

Регулирующие органы США недавно разрешили вакцину Pfizer-BioNTech для детей младшего возраста — единственную для возрастной категории от 5 до 11 лет.

— Но даже если родители признают, что вакцинация может защитить детей от тяжелой формы Covid-19, их намерения могут быть отодвинуты на задний план заявлениями о нанесении вреда вакцинацией, — сказала исследователь общественного здравоохранения Тара Кирк Селл.

Наука показала нам, что такие попытки убеждения действительно работают, заметила она. Потому что дезинформаторы точно знают, что личная история найдет отклик, особенно у родителей. Ведь они сразу начинают думать о своем ребенке и о том, что с ним может тоже произойти что-то ужасное.

Администраторы Facebook заявляют, что регулярно удаляют ложные заявления о Covid-вакцинации. Они также ставят соответствующие ярлыки, подтверждающие, что вакцины контролируются на предмет безопасности, и помечают сообщения, которые были проверены независимыми организациями.

— Но повествование о заговоре, окружающем пандемию, отвратило людей от разумных советов по вопросам общественного здравоохранения, — говорит Тара.

По ее словам, заявления о противодействии прививкам стали предметом онлайн-обсуждений, что подрывает усилия по борьбе с пандемией.

Это стало очевидным в ходе опроса Kaiser Family Foundation, проведенного в конце октября, в ходе которого выяснилось, что две трети родителей выразили обеспокоенность тем, что вакцина может повлиять на фертильность их ребенка в будущем, несмотря на то, что это утверждение неоднократно опровергалось.

Медики говорят, что истории о гипотетических отрицательных последствиях вакцинации гораздо лучше запоминаются, чем истории об успехе профилактической медицины.

Именно поэтому нужно искать новые способы говорить о здоровье населения. Прежде всего о смертельных опасностях коронавирусной инфекции, которые подстерегают невакцинированных детей. И таких случаев уже, к сожалению, немало. Но о них антивакцинаторы, конечно же, предусмотрительно умолчат.