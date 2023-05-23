Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, в какое время суток полезнее всего пить воду.

— Вопрос не праздный, поскольку большинство кардиологов сходятся во во мнении, что в 90% случаев мы пьем воду не в то время, — отметила терапевт.

По ее словам, что касается количества воды, то вполне достаточно двух литров в день. Все, что сверх этой нормы, создает лишнюю нагрузку на почки.

Итак, семейный врач рекомендует:

пить первые два стакана воды сразу после пробуждения — это поможет запустить работу буквально всего организма;

один стакан воды выпивайте за 30 минут до еды — это поможет ускорить метаболизм и улучшить работу пищеварительных органов в целом;

один стакан воды прямо перед сном позволяет не только крепче спать, но и снижает нагрузку на сердце. Если завести такую ежедневную привычку, риск сердечного приступа во сне снизится на 95%.

По словам медика, еще один плюс пить воду перед сном — это профилактика ночных судорог в ногах.