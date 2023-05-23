Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, в який час доби найкорисніше пити воду.

– Питання не пусте, оскільки більшість кардіологів сходяться на думці, що в 90% випадків ми п’ємо воду не в той час, – зазначила терапевт.

За її словами, що стосується кількості води, то цілком достатньо двох літрів на день. Усе, що понад цю норму, створює зайве навантаження на нирки.

Отже, сімейний лікар рекомендує:

пити перші дві склянки води відразу після пробудження – це допоможе запустити роботу буквально всього організму;

одну склянку води випивайте за 30 хвилин до їди – це допоможе прискорити метаболізм і поліпшити роботу травних органів загалом;

одна склянка води прямо перед сном дає змогу не тільки міцніше спати, а й знижує навантаження на серце. Якщо завести таку щоденну звичку, ризик серцевого нападу уві сні знизиться на 95%.

За словами медика, ще один плюс пити воду перед сном – це профілактика нічних судом у ногах.