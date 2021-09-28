По словам профессора Роя Тейлора из Университета Ньюкасла в США, одного из ведущих мировых экспертов по сахарному диабету, люди рискуют заболеть диабетом II типа, если они больше не могут влезть в джинсы, которые носили в 21 год. Это значит, что у них слишком много жира.

На ежегодной конференции Европейской ассоциации по изучению диабета ученый представил данные раннего исследования, которое показало, что люди с нормальным весом и диабетом II типа могут достичь ремиссии, похудев.

— Мы показали, что, если люди с нормальным весом теряют от 10 до 15% своей массы, у них есть очень хорошие шансы избавиться от диабета, — отметил Тейлор.

Участники исследования, у которых был средний ИМТ 24,5, следовали программе похудения, которая включала низкокалорийную жидкую диету в течение двух недель, при этом они потребляли только 800 калорий в день через супы и коктейли. Три цикла этой программы были завершены, когда участники скинули от 10 до 15% от своего изначального веса.

После того, как цель была достигнута, сканирование показало уменьшение жира в печени, и у восьми из 12 участников диабет II типа перешел в ремиссию, что определил контроль уровня сахара в крови. То есть эти люди больше не нуждаются в каких-либо лекарствах.

Тейлор сказал, что результаты хотя и предварительные, но очень четко демонстрируют, что диабет вызван не ожирением, а тем, что он слишком тяжел для вашего собственного тела.

По словам профессора, если сейчас вы не можете надеть брюки того же размера, что и в 21 год, значит, вы несете слишком много жира и, следовательно, рискуете заболеть диабетом II типа, даже если у вас нет лишнего веса.

Уточним, что речь идет о первых результатах исследования, более полные ожидаются в 2022 году.