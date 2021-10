Вакцина от коронавируса производства компании AstraZeneca прошла третью фазу клинических исследований. Ее эффективность составила в среднем 74%.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в социальных сетях. Результаты клинических испытаний препарата опубликовали в The New England Journal of Medicine.

— Хорошие новости — появились результаты последней стадии клинических испытаний вакцины AstraZeneca от Covid-19. Они свидетельствуют о том, что вакцина безопасна и защищает от симптоматического течения болезни в среднем на 74%, — отметил он.

По словам Кузина, эффективность вакцины для людей в возрасте от 65 лет является еще выше — 83,5%. В то же время эффективность в предотвращении госпитализации составляет 94,2%, а реанимации — почти 100%.

Третью фазу клинических испытаний провели в США, Чили и Перу. В ней принял участие 32 451 человек. Из них две трети получили две дозы вакцины с интервалом в 28 дней, а треть получила плацебо.

В исследовании указано, хотя антитела и являются одним из важных элементов защиты от вируса, пока неизвестно какой именно уровень антител может обеспечить эту защиту. Это значит, что делать тесты на антитела после болезни или прививки не стоит.

Кузин добавил, что на начало октября Украина имеет более 2,6 млн доз вакцины AstraZeneca. Получить прививку можно в пунктах и центрах вакцинации.

По состоянию на 4 октября в Украине иммунизировались от коронавируса вакциной AstraZeneca (Южная Корея) 833 823 человека, а Covishield (Индия) — 487 187 украинцев.