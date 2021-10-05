За словами Кузіна, ефективність вакцини для людей віком від 65 років є ще вищою – 83,5%. Водночас ефективність у запобіганні госпіталізації становить 94,2%, а реанімації – майже 100%.

– Хороші новини – з’явилися результати останньої стадії клінічних випробувань вакцини AstraZeneca від Covid-19. Вони свідчать про те, що вакцина безпечна і захищає від симптоматичного перебігу хвороби в середньому на 74%, – зазначив він.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін у соціальних мережах. Результати клінічних випробувань препарату опублікували в The New England Journal of Medicine.

Вакцина від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca пройшла третю фазу клінічних досліджень. Її ефективність склала в середньому 74%.

Третю фазу клінічних випробувань провели в США, Чилі та Перу. У ній взяла участь 32 451 особа. З них дві третини отримали дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів, а третина отримала плацебо.

У дослідженні вказано, хоча антитіла і є однією з важливих елементів захисту від вірусу, поки невідомо, який саме рівень антитіл може забезпечити цей захист. Це означає, що робити тести на антитіла після хвороби чи щеплення не варто.

Кузін додав, що на початок жовтня Україна має понад 2,6 млн доз вакцини AstraZeneca. Отримати щеплення можна в пунктах та центрах вакцинації.

Станом на 4 жовтня в Україні імунізувалися від коронавірусу вакциною AstraZeneca (Південна Корея) 833 823 людини, а Covishield (Індія) – 487 187 українців.