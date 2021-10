Вакцина від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca пройшла третю фазу клінічних досліджень. Її ефективність склала в середньому 74%.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін у соціальних мережах. Результати клінічних випробувань препарату опублікували в The New England Journal of Medicine.

– Хороші новини – з’явилися результати останньої стадії клінічних випробувань вакцини AstraZeneca від Covid-19. Вони свідчать про те, що вакцина безпечна і захищає від симптоматичного перебігу хвороби в середньому на 74%, – зазначив він.

За словами Кузіна, ефективність вакцини для людей віком від 65 років є ще вищою – 83,5%. Водночас ефективність у запобіганні госпіталізації становить 94,2%, а реанімації – майже 100%.