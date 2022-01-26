Сейчас украинцы могут страдать от панических атак из-за ряда событий и общей обстановки в стране.

Врач-психиатр, психотерапевт и невролог Евгений Скрипник рассказал, что следует делать в таком случае.

– Что нужно делать? Прожить паническую атаку. Даже пытаться спровоцировать и, поверьте, что потом ее не будет! Трясутся руки – потрясите еще больше, – говорит Евгений Скрипник.

По его словам, главное — понимать, что от панической атаки не теряют сознание и не умирают.

В то же время все действия, направленные на прекращение панической атаки или ее приглушение, могут в дальнейшем привести к паническому расстройству.

Чего нельзя делать:

употреблять любое лекарство;

отвлекаться;

пытаться приглушить любым способом;

идти с места, где она случилась, и дальше избегать его.

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— Когда вы избегаете тех мест, где были панические атаки, вы закрепляете рефлекс, — объяснил врач.

Что касается приема лекарства, то это также может привести к закреплению рефлекса панической атаки.