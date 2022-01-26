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Трясутся руки – потрясите еще! Что делать во время панической атаки

26 января 2022, 15:47
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
паника, стресс
Источник: Depositphotos

Сейчас украинцы могут страдать от панических атак из-за ряда событий и общей обстановки в стране.

Врач-психиатр, психотерапевт и невролог Евгений Скрипник рассказал, что следует делать в таком случае.

– Что нужно делать? Прожить паническую атаку. Даже пытаться спровоцировать и, поверьте, что потом ее не будет! Трясутся руки – потрясите еще больше, – говорит Евгений Скрипник.

По его словам, главное — понимать, что от панической атаки не теряют сознание и не умирают.

В то же время все действия, направленные на прекращение панической атаки или ее приглушение, могут в дальнейшем привести к паническому расстройству.

Чего нельзя делать:

  • употреблять любое лекарство;
  • отвлекаться;
  • пытаться приглушить любым способом;
  • идти с места, где она случилась, и дальше избегать его.

 

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Публикация от Євген Скрипник (@dr_skripnik_evgen_)

— Когда вы избегаете тех мест, где были панические атаки, вы закрепляете рефлекс, — объяснил врач.

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Что касается приема лекарства, то это также может привести к закреплению рефлекса панической атаки.

Теги
Советы психолога , Психологія
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