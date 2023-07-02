Эксперты Министерства здравоохранения Украины рассказали о главных принципах использования кондиционеров в жаркое время года, чтобы они не стали причиной болезней и ухудшения самочувствия.

— Как для взрослых, так и для детей, находиться в кондиционированном с комфортной температурой помещении безопаснее, чем в душном и перегретом, — отметили в Минздраве.

Есть даже исследования, свидетельствующие, что со снижением температуры уменьшается риск госпитализации по поводу различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые.

В общем, кондиционер – дело полезное, однако важно соблюдать определенные правила пользования им.

Проводите регулярное техобслуживание. Грязные фильтры в кондиционерах могут распространять бактерии, которые способствуют развитию респираторных заболеваний. Поэтому крайне важно своевременно осуществлять техобслуживание кондиционера и следить за чистотой фильтров.

Избегайте резкого перепада температур. Несмотря на то, что после пребывания на жаре хочется как можно быстрее охладиться, не стоит резко снижать температуру помещения. Оптимальная температура в комнате должна быть на 5-6 градусов ниже наружной.

Если вам захочется, можете снизить ее еще, однако следует делать это постепенно и каждый раз на несколько градусов. Помните, что переохлаждение может активизировать возбудителей болезней, которые уже есть в организме.

Избегать резких перепадов температуры также следует, если вы планируете выходить из охлажденного помещения на жару.

Следите за влажностью воздуха в помещении. Воздух в кондиционированных помещениях быстро становится сухим. Это может быть вредно для слизистых и дыхательных путей. Время от времени выключайте кондиционер, проветривайте помещение и регулярно производите влажную уборку.

Следите за детьми. Кондиционеры можно использовать, если у вас дома есть ребенок (даже маленький). У детей, особенно новорожденных, терморегуляция работает совсем не так, как у взрослых. Это делает малышей крайне уязвимыми к перегреву, обезвоживанию или даже тепловому удару.

Правильно охлажденное помещение с доступом свежего воздуха помогает ребенку комфортно спать. Однако так же легко как перегреть, ребенка можно переохладить. Поэтому необходимо контролировать температуру и поддерживать ее в диапазоне 23–26 градусов.