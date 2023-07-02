Експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли про головні принципи використання кондиціонерів у спекотну пору року, щоб вони не стали причиною хвороб і погіршення самопочуття.

– Як для дорослих, так і для дітей, перебувати в кондиціонованому з комфортною температурою приміщенні безпечніше, аніж у задушливому та перегрітому, – зазначили в МОЗ.

Є навіть дослідження, які свідчать, що зі зниженням температури зменшується ризик госпіталізації з приводу різних захворювань, зокрема й серцево-судинних.

Загалом, кондиціонер – справа корисна, проте важливо дотримуватися певних правил користування ним.

Проводьте регулярне техобслуговування. Брудні фільтри в кондиціонерах можуть поширювати бактерії, які сприяють розвитку респіраторних захворювань. Тому вкрай важливо своєчасно здійснювати техобслуговування кондиціонера і стежити за чистотою фільтрів.

Уникайте різкого перепаду температур. Незважаючи на те, що після перебування на спеці хочеться якнайшвидше охолодитися, не варто різко знижувати температуру приміщення. Оптимальна температура в кімнаті має бути на 5-6 градусів нижчою за зовнішню.

Якщо вам захочеться, можете знизити її ще, проте слід робити це поступово і щоразу на кілька градусів. Пам’ятайте, що переохолодження може активізувати збудників хвороб, які вже є в організмі.

Уникати різких перепадів температури також слід, якщо ви плануєте виходити з охолодженого приміщення на спеку.

Слідкуйте за вологістю повітря в приміщенні. Повітря в кондиціонованих приміщеннях швидко стає сухим. Це може бути шкідливо для слизових і дихальних шляхів. Час від часу вимикайте кондиціонер, провітрюйте приміщення і регулярно проводьте вологе прибирання.

Слідкуйте за дітьми. Кондиціонери можна використовувати, якщо у вас вдома є дитина (навіть маленька). У дітей, особливо новонароджених, терморегуляція працює зовсім не так, як у дорослих. Це робить малюків вкрай вразливими до перегріву, зневоднення або навіть теплового удару.

Правильно охолоджене приміщення з доступом свіжого повітря допомагає дитині комфортно спати. Однак так само легко як перегріти, дитину можна переохолодити. Тому необхідно контролювати температуру і підтримувати її в діапазоні 23-26 градусів.