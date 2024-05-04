В шахтерском городке восточного Конго Камитуга среди госпитализированных с оспой обнаружили новую форму этого заболевания — вирус поражает преимущественно половые органы, а не грудь, руки или ноги, как раньше.

Мутировавший вирус нацелен на половые органы

О мутации вируса сообщил доктор Мбала-Кингебени — глава лаборатории в Национальном институте биомедицинских исследований Конго, которая изучает генетику заболеваний.

По словам Мбала-Кингебени, поражения, о которых сообщают большинство пациентов, являются более легкими, однако то, что они локализуются на половых органах, затрудняет диагностику заболевания.

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Ведь жители предпочитают не обращаться с такими повреждениями к врачам. Поэтому передача болезни будет тихой и никто не узнает о реальных масштабах эпидемии.

Только в ноябре прошлого года ВОЗ впервые подтвердила, что в Конго оспа передается половым путем.

В последнем отчете о глобальной ситуации с оспой ВОЗ заявила, что новая версия заболевания требует новой стратегии тестирования, чтобы вовремя выявить мутации.

Вирус оспы приспосабливается к быстрому распространению среди людей

— Вирус оспы, похоже, приспосабливается к эффективному распространению среди людей и может вызвать достаточно серьезные вспышки, — считает доктор Богхума Титанджи, эксперт по инфекционным болезням из Университета Эмори.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с января Конго сообщило о более 4500 случаях оспы и почти 300 смертях, что примерно втрое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Недавно в Конго объявили из-за вспышки оспы чрезвычайную ситуацию по всей стране.