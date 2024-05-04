У шахтарському містечку східного Конго Камітуга серед госпіталізованих з віспою виявили нову форму цього захворювання – вірус уражає переважно статеві органи, а не груди, руки чи ноги, як раніше.
Мутований вірус націлений на статеві органи
Про мутацію вірусу повідомив доктор Мбала-Кінгебені – очільник лабораторії в Національному інституті біомедичних досліджень Конго, яка вивчає генетику захворювань.
За словами Мбала-Кінгебені, ураження, про які повідомляють більшість пацієнтів, є легшими, однак те, що вони локалізуються на статевих органах, ускладнює діагностику захворювання.
Адже через це жителі воліють не звертатися з такими ушкодженнями до лікарів. Тож передавання хвороби буде тихим і ніхто не дізнається про реальні масштаби епідемії.
Лише у листопаді минулого року ВООЗ вперше підтвердила, що у Конго віспа передається статевим шляхом.
В останньому звіті про глобальну ситуацію з віспою ВООЗ заявила, що нова версія захворювання вимагає нової стратегії тестування, щоб вчасно виявити мутації.
Вірус віспи пристосовується до стрімкого поширення серед людей
– Вірус віспи, схоже, пристосовується до ефективного поширення серед людей і може спричинити досить серйозні спалахи, – вважає доктор Богхума Тітанджі, експертка з інфекційних хвороб з Університету Еморі.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, з січня Конго повідомило про понад 4500 випадків віспи та майже 300 смертей, що приблизно втричі більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Нещодавно у Конго оголосили через спалах віспи надзвичайну ситуацію по всій країні.