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В зоне риска каждый третий: у пожилых людей после Covid-19 развивается новое заболевание

10 февраля 2022, 15:04
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Исследование американских ученых показало, что почти у трети (32 из каждых 100) пожилых людей, инфицированных Covid-19, развилось как минимум одно новое заболевание, требующее медицинской помощи, в течение нескольких месяцев после первоначального заражения.

Заболевания затрагивали ряд основных органов и систем, включая сердце, почки, легкие и печень, а также осложнения психического здоровья.

Ученый использовали записи плана медицинского страхования, чтобы выявить 133 366 человек в возрасте 65 лет и старше, у которых был диагностирован Covid-19.

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Затем исследователи фиксировали любые стойкие или новые состояния, начавшиеся через 21 день после постановки диагноза Covid-19 и рассчитали избыточный риск состояний, вызванных Covid-19, в течение нескольких месяцев в зависимости от возраста, расы и пола.

Результаты показывают, что среди лиц с диагнозом Covid-19 32% обращались за медицинской помощью в постостром периоде по поводу одного или нескольких новых или стойких состояний, что на 11% выше, чем в группе сравнения.

Пациенты с Covid-19 также подвергались повышенному риску развития ряда состояний, включая дыхательную недостаточность, утомляемость, высокое кровяное давление и психические заболевания.

— Эти результаты еще раз подчеркивают широкий спектр важных последствий острой инфекции вирусом SARS-CoV-2, — отмечают ученые.

Они убеждены, что понимание величины риска наиболее важных клинических последствий может улучшить их диагностику и лечение людей с последствиями острой инфекции Covid-19.

Источник
Украинская правда
Теги
Коронавирус Covid-19 , літні люди , Наукові дослідження , науковці , хвороби
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