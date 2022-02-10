Исследование американских ученых показало, что почти у трети (32 из каждых 100) пожилых людей, инфицированных Covid-19, развилось как минимум одно новое заболевание, требующее медицинской помощи, в течение нескольких месяцев после первоначального заражения.

Заболевания затрагивали ряд основных органов и систем, включая сердце, почки, легкие и печень, а также осложнения психического здоровья.

Ученый использовали записи плана медицинского страхования, чтобы выявить 133 366 человек в возрасте 65 лет и старше, у которых был диагностирован Covid-19.

Затем исследователи фиксировали любые стойкие или новые состояния, начавшиеся через 21 день после постановки диагноза Covid-19 и рассчитали избыточный риск состояний, вызванных Covid-19, в течение нескольких месяцев в зависимости от возраста, расы и пола.

Результаты показывают, что среди лиц с диагнозом Covid-19 32% обращались за медицинской помощью в постостром периоде по поводу одного или нескольких новых или стойких состояний, что на 11% выше, чем в группе сравнения.

Пациенты с Covid-19 также подвергались повышенному риску развития ряда состояний, включая дыхательную недостаточность, утомляемость, высокое кровяное давление и психические заболевания.

— Эти результаты еще раз подчеркивают широкий спектр важных последствий острой инфекции вирусом SARS-CoV-2, — отмечают ученые.

Они убеждены, что понимание величины риска наиболее важных клинических последствий может улучшить их диагностику и лечение людей с последствиями острой инфекции Covid-19.