Дослідження американських вчених показало, що у майже третини (32 з кожних 100) людей похилого віку, інфікованих Covid-19, розвинулося принаймні одне нове захворювання, яке потребує медичної допомоги, протягом декількох місяців після початкового зараження.

Захворювання зачіпали ряд основних органів і систем, включаючи серце, нирки, легені і печінку, а також ускладнення психічного здоров’я.

Вчений використовували записи плану медичного страхування, щоб виявити 133 366 осіб віком 65 років і старше, у яких був діагностований Covid-19.

Потім дослідники фіксували будь-які стійкі або нові стани, що почалися через 21 день після діагностики Covid-19 і розрахували надмірний ризик станів, викликаних Covid-19, протягом декількох місяців залежно від віку, раси та статі.

Результати показують, що серед осіб з діагнозом Covid-19 32% зверталися за медичною допомогою в постгострому періоді з приводу одного або декількох нових або стійких станів, що на 11% вище, ніж у групі порівняння.

Пацієнти з Covid-19 також мали підвищений ризик розвитку ряду станів, включаючи дихальну недостатність, стомлюваність, високий кров’яний тиск та психічні захворювання.

– Ці результати ще раз підкреслюють широкий спектр важливих наслідків гострої інфекції вірусом SARS-CoV-2, – відзначають вчені.

Вони переконані, що розуміння величини ризику найважливіших клінічних наслідків може покращити їхню діагностику та лікування людей з наслідками гострої інфекції Covid-19.