В Украине по состоянию на 10 февраля медики зафиксировали 590 тыс. активных случаев коронавируса.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Комарида во время брифинга 10 февраля.

— В общем, на сегодня почти 590 тыс. украинцев болеют Covid-19. В то же время потребление жидкого кислорода сейчас составляет 145,5 тонн в сутки. Это в 2,5 раза меньше, чем было во время предыдущей волны, — отметил он.

По словам чиновника, Украина готова и к худшим сценариям течения пандемии коронавируса. Сейчас учреждения здравоохранения получают и устанавливают новое кислородное оборудование.

Комарида добавил, что в Украине провели уже почти 31 млн прививок. По крайней мере одну дозу вакцины получили более 15,5 млн человек. Это — почти 50% взрослых украинцев. Полностью вакцинировано двумя дозами около 48%. Бустерную дозу получили более полумиллиона украинцев, дополнительную — более 22 тыс.

В то же время лишь 40% людей старше 60 лет вакцинированы хотя бы одной дозой прививки.

По состоянию на 10 февраля в Украине зафиксировали 41 694 новых случая коронавируса. Выздороветь удалось 16 628 людям, а умерли — 280 пациентов.

Больше всего больных за сутки в Одесской, Житомирской и Днепропетровской областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.