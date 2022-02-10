В Україні станом на 10 лютого медики зафіксували 590 тис. активних випадків коронавірусу.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда під час брифінгу 10 лютого.

– Загалом на сьогодні майже 590 тис. українців хворіють на Covid-19. Водночас споживання рідкого кисню зараз становить 145,5 тонн на добу. Це у 2,5 раза менше, ніж було під час попередньої хвилі, – зазначив він.

За словами посадовця, Україні готова й до гірших сценаріїв перебігу пандемії коронавірусу. Зараз заклади охорони здоров’я отримують та встановлюють нове кисневе обладнання.

Комаріда додав, що в Україні вже провели вже майже 31 млн щеплень. Принаймні одну дозу вакцини отримали понад 15,5 млн людей. Це — майже 50% дорослих українців. Повністю вакциновано двома дозами близько 48%. Бустерну дозу отримали більш як пів мільйона українців, додаткову — понад 22 тис.

Водночас лише 40% людей віком понад 60 років вакциновані хоча б однією дозою щеплення.

Станом на 10 лютого в Україні зафіксували 41 694 нових випадки коронавірусу. Одужати вдалося 16 628 людям, а померли – 280 пацієнтів.

Найбільше хворих за добу в Одеській, Житомирській та Дніпропетровській областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.