Команда ученых из Университета короля Сауда в Саудовской Аравии в ходе исследования выявила связь между психическими расстройствами и дефицитом витамина D.

Известно, что дефицит витамина D обусловлен такими ключевыми факторами, как недостаток солнечного света, неправильное питание или непосредственные проблемы с поглощением витамина организмом.

В ходе научной работы ученые проанализировали данные более 1 000 пациентов с различными психическими расстройствами, такими как депрессия, шизофрения и биполярное расстройство.

Сейчас смотрят

У всех участников измерили уровень витамина D и сравнили его с аналогичным показателем в группе контроля, состоящей из здоровых людей.

Результаты исследования показали, что пациенты с психическими расстройствами имели значительно более низкий уровень витамина D по сравнению с группой контроля.

Более того, уровень витамина D был обратно пропорционален тяжести симптомов психических расстройств: чем ниже уровень витамина, тем выше была тяжесть симптомов.

На основании этих результатов ученые предположили, что дефицит витамина D может быть одним из факторов, способствующих развитию и усугублению психических расстройств.

По словам исследователей, витамин D играет немаловажную роль в регуляции настроения и функций мозга, поэтому его недостаток может приводить к дисбалансу химических веществ в мозге, вызывая симптомы психических расстройств.

Дальнейшие исследования необходимы для подтверждения этих результатов и определения точного механизма, как именно дефицит витамина D влияет на психическое здоровье. Однако уже сейчас полученные результаты могут иметь практическое значение для пациентов с психическими расстройствами.

Источник: Sciprofiles