Команда вчених з Університету короля Сауда в Саудівській Аравії під час дослідження виявила зв’язок між психічними розладами і дефіцитом вітаміну D.

Відомо, що дефіцит вітаміну D зумовлений такими ключовими факторами, як нестача сонячного світла, неправильне харчування або безпосередні проблеми з поглинанням вітаміну організмом.

Під час наукової роботи вчені проаналізували дані понад 1 000 пацієнтів із різними психічними розладами, такими як депресія, шизофренія та біполярний розлад.

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У всіх учасників виміряли рівень вітаміну D і порівняли його з аналогічним показником у групі контролю, що складається зі здорових людей.

Результати дослідження показали, що пацієнти з психічними розладами мали значно нижчий рівень вітаміну D порівняно з групою контролю.

Ба більше, рівень вітаміну D був обернено пропорційний тяжкості симптомів психічних розладів: що нижчий рівень вітаміну, то вищою була тяжкість симптомів.

На підставі цих результатів учені припустили, що дефіцит вітаміну D може бути одним із чинників, що сприяють розвитку та посиленню психічних розладів.

За словами дослідників, вітамін D відіграє важливу роль у регуляції настрою і функцій мозку, тому його дефіцит може призводити до дисбалансу хімічних речовин у мозку, спричиняючи симптоми психічних розладів.

Подальші дослідження необхідні для підтвердження цих результатів і визначення точного механізму, як саме дефіцит вітаміну D впливає на психічне здоров’я. Однак уже зараз отримані результати можуть мати практичне значення для пацієнтів із психічними розладами.

Джерело: Sciprofiles