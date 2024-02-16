Команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско в ходе исследования выяснила, что прием таблеток для прерывания беременности, прописанных телемедициной и полученных по почте, оказался эффективным примерно на 98% и безопасным для более чем 99% пациентов.

Как проходило исследование

В исследовании был изучен опыт более 6 тыс. пациентов в течение нескольких месяцев после того, как федеральное правительство разрешило рассылку таблеток для прерывания беременности.

Пациенты воспользовались услугами одной из трех телемедицинских организаций по абортам, которые обслуживали 20 штатов и Вашингтон, округ Колумбия.

Сейчас смотрят

Службы, участвовавшие в эксперименте, прописывали таблетки пациентам на сроке беременности 10 недель или меньше (одна служба имела ограничение в восемь недель) и проверяли пациентов на наличие медицинских проблем, которые делали аборты неприемлемыми, таких как внематочная беременность или нарушения свертываемости крови.

Результаты

Исследователи изучили медицинские записи служб и смогли определить исходы абортов у трех четвертей или 4 454 пациентов. Подавляющее большинство, 4 351 пациентка или 97,7%, завершили аборты по стандартной схеме: мифепристон, который останавливает развитие беременности, а через день или два — мизопростол, вызывающий сокращения для изгнания тканей.

85 пациенткам потребовались дополнительные меры для завершения аборта, обычно с применением дополнительных медикаментов или процедуры отсасывания в медицинском учреждении.

В отделения неотложной помощи обратилась 81 женщина, у 15 пациенток возникли серьезные осложнения, десять были госпитализированы, шестеро получили переливание крови, две лечились от инфекций и одна перенесла операцию по поводу внематочной беременности.

У шести пациенток оказалась внематочная беременность, что лишило их права на прием таблеток. Исследования показывают, что внематочную беременность не всегда можно выявить на ранних стадиях даже с помощью УЗИ.

Ни у одной пациентки не было обнаружено сроков беременности более 10 недель.

В режиме реального времени

Исследователи также не обнаружили различий в безопасности и эффективности у пациентов, получивших видеоконсультации в режиме реального времени, по сравнению с теми, кто получил рецепты на основе письменной информации, которую они предоставили посредством текстовых сообщений, что и сделало большинство пациентов.