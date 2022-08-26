Украина располагает необходимым количеством медицинских препаратов для защиты щитовидной железы в случае аварии на Запорожской АЭС или других атомных электростанциях.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

– Государство закупило в достаточном количестве препараты, которые позволят нам защитить щитовидную железу, чтобы радиационный йод не имел негативного влияния, и они будут выданы тогда, когда нужно, – сказал он.

По словам Виктора Ляшко, на данный момент все учреждения здравоохранения в зоне потенциального радиационного воздействия обеспечены необходимыми препаратами.

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Министр здравоохранения говорит, что на складах областных филиалов Минздрава также находится достаточное количество необходимых препаратов, чтобы оперативно реагировать и предоставить его в регионы, в случае необходимости.

Виктор Ляшко обратился к украинцам с призывом не скупать в аптеках йодсодержащие препараты.

— Скупать йодсодержащие препараты тоже не нужно, у нас есть закупленный препарат именно в той дозировке, в которой рекомендуют наши ученые. Там будет достаточно одной пилюли на первом этапе. Это все есть. Теперь, если оно не раздается людям, то исключительно по той причине, что нет такой необходимости, или по причине, чтобы люди из испуга не выпили его в профилактических целях. Потому что лекарства не конфеты, его нужно употреблять тогда, когда нужно, когда назначает врач, — подчеркнул глава Минздрава.

Ранее в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения предупредили, что возможные последствия пожара или взрыва на Запорожской атомной электростанции будут в десять раз превышать последствия аварии 1986 года на Чернобыльской АЭС.

По данным специалистов, потенциальная площадь зоны отчуждения в случае крушения будет достигать 30 тыс. кв. км – это более 10 чернобыльских зон.

Факты ICTV писали, что произойдет в случае отключения Запорожской АЭС.