Україна має необхідну кількість медичних препаратів для захисту щитоподібної залози в разі аварії на Запорізькій АЕС чи інших атомних електростанціях.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Держава закупила в достатній кількості препарати, які дозволять нам захистити щитоподібну залозу, щоб радіаційний йод не мав негативного впливу, і вони будуть видані тоді, коли потрібно, – сказав він.

За словами Віктора Ляшка, на цей момент усі заклади охорони здоровʼя у зоні потенційного радіаційного впливу забезпечені необхідними препаратами.

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Міністр охорони здоров’я каже, що на складах обласних філій МОЗ також знаходиться достатня кількість необхідних препаратів, аби оперативно реагувати та надати його у регіони, якщо буде така потреба.

Віктор Ляшко звернувся до українців із закликом не скуповувати в аптеках йодовмісні препарати.

– Скуповувати йодовмісні препарати теж непотрібно, у нас є закуплений препарат саме в тому дозуванні, в якому рекомендують наші вчені. Там буде достатньо однієї пігулки на першому етапі. Це все є. Наразі, якщо воно не роздається людям, то виключно з тієї причини, що немає такої необхідності, або з причини, щоб люди з переляку не випили його з профілактичною метою. Бо ліки не цукерки, їх треба вживати тоді, коли потрібно, коли призначає лікар, — наголосив очільник МОЗ.

Раніше у Державній агенції з управління зоною відчуження попередили, що можливі наслідки пожежі або вибуху на Запорізькій атомній електростанції вдесятеро перевищуватимуть наслідки аварії 1986 року на Чорнобильській АЕС.

За даними фахівців, потенційна площа зони відчуження у разі катастрофи сягатиме 30 тис. кв. км – це як 10 чорнобильських зон.

Напередодні Факти ICTV писали, що відбудеться в разі відключення Запорізької АЕС.