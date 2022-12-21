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Вакцинация

Украина получила от ЮНИСЕФ 250 тыс. доз вакцин от опасных инфекционных заболеваний

21 декабря 2022, 14:08
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вакцини
Источник: Depositphotos

Детский фонд ООН (UNICEF Ukraine) доставил в Украину 190 тыс. доз вакцины БЦЖ против туберкулеза, а также 60 тыс. доз комбинированной вакцины для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и гемофильной инфекции типа b (ХИБ) (с цельноклеточным компонентом).

Вакцины, которые сейчас получает Украина, закуплены ЮНИСЕФ за средства доноров. В этом году ЮНИСЕФ уже доставил вакцины против полиомиелита, кори-краснухи-паротита, дифтерии-столбняка, гепатита В, бешенства.

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Прививки, входящие в Национальный календарь прививок, для населения бесплатны.

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Миру угрожает корь, сообщает ВОЗ. Это еще одно из последствий пандемии Covid-19: ограничение доступа к обычной медицинской помощи и более низкий уровень использования иммунизации.

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В ноябре 2022 года Всемирная организация здравоохранения объявила корь неизбежной угрозой во всех регионах мира, потому что рекордное количество – почти 40 млн детей пропустили хотя бы одну дозу вакцины против кори в 2021 году.

Источник
Минздрав
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