Миру загрожує кір, повідомляє ВООЗ.

Одним із наслідків пандемії Covid-19 стало обмеження доступу до звичайної медичної допомоги та нижчий рівень використання імунізації. У листопаді 2022 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила кір неминучою загрозою у всіх регіонах світу.

Вони описали, як рекордну кількість майже 40 млн дітей пропустили хоча б одну дозу вакцини проти кору у 2021 році.

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Кір – вірусне респіраторне захворювання. Передача аналогічна Covid-19, при цьому поширення між людьми відбувається повітряно-краплинним та аерозольним шляхом. Інфекція викликає висипання та лихоманку в легких випадках.

Тяжкі випадки можуть включати енцефаліт (набряк мозку), сліпоту та пневмонію. Щорічно реєструється близько 9 млн випадків захворювання та 128 тис. смертей.

Вакцина проти кору, яку можна вводити окремо або в поєднанні з іншими щепленнями, такими як паротит та краснуха, в рамках імунізації MMR дуже ефективна.

У більшості країн існує дводозовий графік, при якому перше щеплення зазвичай роблять у віці 12 місяців, а другу дозу – у віці чотирьох років.

Вакцина забезпечує дуже високий і тривалий захист і є зразковим прикладом терміна “захворювання, яке можна запобігти за допомогою вакцин”. Двохдозова схема дає приблизно 99% захисту від зараження кіром.

У країнах, що розвиваються, де використання вакцини низьке, кожен 10 хворий на кір вмирає від неї. У розвинених країнах смертність у переважній більшості випадків припадає на нещеплених людей і становить приблизно один випадок на 1 –5 тис. випадків захворювання на кір.

Імовірність виникнення нових спалахів хвороб, яких можна запобігти за допомогою вакцин, у таких районах, як зони конфліктів та серед біженців, висока.

Такі проблеми, як недоїдання, значно підвищують ризик тяжких захворювань, а респіраторні інфекційні захворювання викликають велике занепокоєння у гуманітарних груп, які підтримують уразливі групи, такі як українські біженці.

Кір неймовірно заразна. Його базове репродуктивне число (R0), тобто скільки людей у середньому заразить інфікована людина у сприйнятливій популяції, оцінюється між 12 і 18. Для порівняння, вважається, що R0 Омікрона – близько 8,2.

Частка населення, яка має бути вакцинована, щоб тримати спалахи під контролем та звести до мінімуму подальшу передачу у співтоваристві, відома як поріг колективного імунітету (HIT).

Що стосується кору 95% охоплення вакцинацією зазвичай вважається магічним числом HIT.

Більшість світу знаходиться трохи нижче цього порога, при цьому глобальне охоплення становить близько 71% для двох доз і 81% для охоплення однією дозою. У Великобританії дані за 2021-2022 роки показують, що 89% дітей отримали одну дозу вакцини проти кору.

Дезінформація поширена

Пропаганда антищеплень породила помилкові чутки та страшилки, такі, як помилкові твердження колишнього лікаря та активіста проти вакцинації Ендрю Вейкфілда про те, що вакцина MMR викликає аутизм.

Це переконання зберігається. І існує ризик того, що ця дезінформація призведе до подальшого підвищення рівня нерішучості та відмови від вакцини для планової імунізації.

Кір легко поширюється і є важкою інфекцією в короткостроковій і довгостроковій перспективі серед нещеплених груп населення. Існує велика потреба в кампаніях імунізації для все більшого захисту від хвороб, які можна запобігти за допомогою вакцин, по всьому світу.

Джерело: Scienc Alert