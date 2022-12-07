Миру угрожает корь, сообщает ВОЗ.

Одним из последствий пандемии Covid-19 стало ограничение доступа к обычной медицинской помощи и более низкий уровень использования иммунизациии. В результате, в ноябре 2022 года Всемирная организация здравоохранения объявила корь неминуемой угрозой во всех регионах мира.

Они описали, как рекордное количество — почти 40 млн детей пропустили хотя бы одну дозу вакцины против кори в 2021 году.

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Корь — вирусное респираторное заболевание. Передача аналогична Covid-19, при этом распространение между людьми происходит воздушно-капельным и аэрозольным путем. Инфекция вызывает сыпь и лихорадку в легких случаях.

Тяжелые случаи могут включать энцефалит (отек мозга), слепоту и пневмонию. Ежегодно регистрируется около 9 млн случаев заболевания и 128 тыс. смертей.

Вакцина против кори, которую можно вводить отдельно или в сочетании с другими прививками, такими как паротит и краснуха, в рамках иммунизации MMR, очень эффективна.

В большинстве стран существует двухдозовый график, при котором первую прививку обычно делают в возрасте 12 месяцев, а вторую дозу — в возрасте четырех лет.

Вакцина обеспечивает очень высокую и длительную защиту и действительно является образцовым примером термина “заболевание, которое можно предотвратить с помощью вакцин”. Двухдозовая схема дает примерно 99% защиты от заражения корью.

В развивающихся странах, где использование вакцины низкое, каждый 10 заболевший корью умирает от нее. В развитых странах смертность в подавляющем большинстве случаев приходится на непривитых людей и составляет примерно один случай на 1-5 тыс. случаев заболевания корью.

Вероятность возникновения новых вспышек болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин, в таких районах, как зоны конфликтов и среди беженцев, высока.

Такие проблемы, как недоедание, значительно повышают риск тяжелых заболеваний, а респираторные инфекционные заболевания вызывают огромную озабоченность у гуманитарных групп, поддерживающих уязвимые группы, такие как украинские беженцы.

Корь невероятно заразна. Ее базовое репродуктивное число (R0), то есть сколько людей в среднем заразит инфицированный человек в восприимчивой популяции, оценивается между 12 и 18. Для сравнения, считается, что R0 Омикрона — около 8,2.

Доля населения, которая должна быть вакцинирована, чтобы держать вспышки под контролем и свести к минимуму дальнейшую передачу в сообществе, известна как порог коллективного иммунитета (HIT).

В отношении кори 95% охват вакцинацией обычно считается магическим числом HIT.

Большая часть мира находится несколько ниже этого порога, при этом глобальный охват составляет около 71% для двух доз и 81% для охвата одной дозой. В Великобритании данные за 2021-2022 годы показывают, что 89% детей получили одну дозу вакцины против кори.

Дезинформация распространена

Пропаганда антипрививок породила ложные слухи и страшилки, такие как ложные утверждения бывшего врача и активиста против вакцинации Эндрю Уэйкфилда о том, что вакцина MMR вызывает аутизм.

Это убеждение сохраняется. И существует риск того, что эта дезинформация приведет к дальнейшему повышению уровня нерешительности и отказу от вакцины для плановой иммунизации.

Корь легко распространяется и представляет собой тяжелую инфекцию в краткосрочной и долгосрочной перспективе среди непривитых групп населения. Существует большая потребность в кампаниях по иммунизации для все большей защиты от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин, по всему миру.

Источник: Scienc Alert