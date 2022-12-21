Дитячий фонд ООН (UNICEF Ukraine) доставив в Україну 190 тис. доз вакцини БЦЖ проти туберкульозу, а також 60 тис. доз комбінованої вакцини для профілактики кашлюка, дифтерії, правця, гепатиту В та гемофільної інфекції типу b (ХІБ) (з цільноклітинним кашлюковим компонентом).

Вакцини, що наразі отримує Україна, закуплені ЮНІСЕФ за кошти донорів. Цього року ЮНІСЕФ уже доставив вакцини проти поліомієліту, кору-краснухи-паротиту, дифтерії-правця, гепатиту В, сказу.

Щеплення, що входять до Національного календаря щеплень, доступні для населення безоплатно.

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Світу загрожує кір, повідомляє ВООЗ. Це іще один із наслідків пандемії Covid-19: обмеження доступу до звичайної медичної допомоги та нижчий рівень використання імунізації.

У листопаді 2022 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила кір неминучою загрозою у всіх регіонах світу, тому що рекордна кількість – майже 40 млн дітей пропустили хоча б одну дозу вакцини проти кору у 2021 році.