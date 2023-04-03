Ученые Амстердамского университета в ходе исследования выяснили, как с точностью до 80% распознать, что человек говорит неправду.

По словам исследователей, чтобы распознать лжеца, игнорируйте все, кроме уровня детализации истории человека. Если он подробно описывает, кто, что, когда, как и почему, скорее всего, он говорит правду. Если упускает эти детали из виду, то, скорее всего, лжет.

— Используя этот очень простой тест и ничего больше, люди могут отделить правду от лжи почти с 80% точности, — утверждают ученые.

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По их словам, когда дело доходит до уличения во лжи, мы обычно пытаемся использовать в нашей оценке как можно больше контрольных признаков: почему человек нервничает, ерзает, выражает беспокойство.

— Люди не могут оценить все эти сигналы за короткое время, не говоря уже об объединении нескольких сигналов в точное и правдивое суждение, — уверяют исследователи.

Другая проблема заключается в том, что у людей есть стереотипы о том, как выглядят невиновные и виновные люди, которые не очень предсказуемы, говорят ли они правду или лгут.

Чтобы преодолеть эти проблемы, ученые поручили участникам исследования сосредоточиться только на одном ключе – уровне детализации истории человека – и игнорировать все остальное.

Участники, которые полагались на интуицию, чтобы обнаружить ложь, или которые использовали множество факторов для принятия решения, показали не лучшие результаты.

Но те, кто сосредоточился исключительно на уровне детализации, могли отличить правду от лжи с точностью 59-79%.

Исследователи отмечают, что в ситуациях с высокими ставками люди, вероятно, будут дополнять ложь деталями, чтобы повысить ее достоверность, поэтому, возможно, эмпирические правила обнаружения лжи будут зависеть от контекста.