Учені Амстердамського університету під час дослідження з’ясували, як із точністю до 80% розпізнати, що людина говорить неправду.

За словами дослідників, щоб розпізнати брехуна, ігноруйте все, крім рівня деталізації історії людини. Якщо вона детально описує, хто, що, коли, як і чому, найімовірніше, вона говорить правду. Якщо випускає ці деталі з уваги, то, найімовірніше, бреше.

– Використовуючи цей дуже простий тест і нічого більше, люди можуть відокремити правду від брехні майже з 80% точності, – стверджують учені.

Зараз дивляться

За їхніми словами, коли справа доходить до викриття у брехні, ми зазвичай намагаємося використовувати в нашій оцінці якомога більше контрольних ознак: чому людина нервує, совається, висловлює занепокоєння.

– Люди не можуть оцінити всі ці сигнали за короткий час, не кажучи вже про об’єднання кількох сигналів у точне та правдиве судження, – запевняють дослідники.

Інша проблема полягає в тому, що в людей є стереотипи про те, який вигляд мають невинні та винні люди, які не дуже передбачувані, говорять вони правду чи брешуть.

Щоб подолати ці проблеми, вчені доручили учасникам дослідження зосередитися тільки на одному ключі – рівні деталізації історії людини – та ігнорувати все інше.

Учасники, які покладалися на інтуїцію, щоб виявити неправду, або які використовували безліч факторів, показали не найкращі результати.

Але ті, хто зосередився виключно на рівні деталізації, могли відрізнити правду від брехні з точністю 59-79%.

Дослідники зазначають, що в ситуаціях із високими ставками люди, ймовірно, доповнюватимуть брехню деталями, щоб підвищити її достовірність, тому, можливо, емпіричні правила виявлення брехні залежатимуть від контексту.