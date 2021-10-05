Изобретенный учеными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско электрический имплант может не только обнаруживать, но и лечить тяжелые формы депрессии. Это устройство не больше коробки спичек помещают непосредственно под череп и подсоединяют его к мозгу.

Устройство работает непрерывно, время от времени посылая импульс, именно тогда, когда человек в этом особенно нуждается.

По словам самих исследователей, уже есть обнадеживающие результаты целительного воздействия новинки. Они получены благодаря 36-летней пациентке Саре, которая дала согласие на эксперимент.

Ситуацию, в которую попала женщина, действительно можно назвать крайней. Тяжелейшая депрессия практически полностью выбила ее из нормальной жизни. Она не выходила на улицу, почти не двигалась, ничего не могла делать.

Антидепрессанты и электросудорожное лечение, к сожалению, не принесли облегчения. Мысли о суициде стали навязчивой идеей. Поэтому, когда Сара получила предложение поучаствовать в научном эксперименте, терять ей по сути было нечего.

Женщина признается, что перспектива получить желанное облегчение пересилила страх перед неизвестностью.

Для того, чтобы установить в кости под кожей головы имплант с аккумулятором и генератором импульсов, пациентке просверлили в черепе два небольших отверстия. Был введен общий наркоз. Операция длилась почти целый день.

Сара описывает свои первые ощущения после включения импланта как эйфорию.

Спустя год после установки устройства у женщины не наблюдают побочных эффектов.

— Устройство сдерживает мою депрессию, позволяет мне вернуться к самой себе, восстановить достойную жизнь, — говорит Сара.

Она не знает, когда именно имплантат посылает импульс, но, по ее словам, могла бы определить это в течение 15 минут, поскольку чувствует прилив энергии, сил или хорошего настроения.

Исследователи подчеркивают, что пока слишком рано говорить, может ли устройство помочь другим пациентам с трудноизлечимой депрессией, но они очень надеются на это и планируют дополнительные клинические испытания.