Винайдений вченими з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско електричний імплант може не тільки виявляти, але і лікувати важкі форми депресії. Цей пристрій не більше коробки сірників поміщають безпосередньо під череп і під’єднують його до мозку.

Пристрій працює безперервно, час від часу посилаючи імпульс, саме тоді, коли людина цього особливо потребує.

За словами самих дослідників, вже є обнадійливі результати цілющого впливу новинки. Вони отримані завдяки 36-річній пацієнтці Сарі, яка дала згоду на експеримент.

Ситуацію, в яку потрапила жінка, дійсно можна назвати крайньою. Важка депресія майже повністю вибила її з нормального життя. Вона не виходила на вулицю, майже не рухалася, нічого не могла робити.

Антидепресанти і електросудомне лікування, на жаль, не принесли полегшення. Думки про суїцид стали нав’язливою ідеєю. Тому, коли Сара отримала пропозицію взяти участь у науковому експерименті, втрачати їй фактично було нічого.

Жінка зізнається, що перспектива отримати бажане полегшення пересилила страх перед невідомістю.

Для того, щоб встановити в кістки під шкірою голови імплант з акумулятором і генератором імпульсів, пацієнтці просвердлили в черепі два невеликих отвори. Був введений загальний наркоз. Операція тривала майже цілий день.

Сара описує свої перші відчуття після включення імпланта як ейфорію.

Через рік після установки пристрою у жінки не спостерігають побічних ефектів.

– Пристрій стримує мою депресію, дозволяє мені повернутися до самої себе, відновити гідне життя, – каже Сара.

Вона не знає, коли саме імплантат посилає імпульс, але, за її словами, могла б визначити це протягом 15 хвилин, оскільки відчуває прилив енергії, сил або гарного настрою.

Дослідники підкреслюють, що поки занадто рано говорити, чи може пристрій допомогти іншим пацієнтам з важковиліковною депресією, але вони дуже сподіваються на це і планують додаткові клінічні випробування.