Команда ученых Цюрихского университета в ходе исследования обнаружила в костях четырех человек, живших на территории современной Бразилии 2 тыс. лет назад, ДНК подвида бактерии, вызывающей сифилис.

По словам ученых, это самые старые известные примеры вызванной этим возбудителем инфекции, хотя у этих умерших людей она имела форму не сифилиса, а поражение кожи, которое передается при бытовых контактах.

— Исследование останков поможет лучше понять происхождение сифилиса и связанных с ним болезней в Европе, — говорится в сообщении.

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Происхождение сифилиса

На сегодняшний день известно, что причиной сифилиса является инфицирование бактерией Treponema pallidum во время половых контактов с ее носителем.

Распространена гипотеза, что к вспышке сифилиса, которая нанесла значительный ущерб в Европе XV века, причастен Христофор Колумб. Открыватель земель якобы привез неизвестный европейцам патоген из Америки после своей экспедиции.

Однако недавние исследования показали, что с большей вероятностью трепонема уже существовала в Европе к тому времени, когда Колумб стал путешествовать на американские континенты.

Исследование ученых Цюрихского университета добавляет к картине новые детали, указывая на инфекцию в Южной Америке 2 тыс. лет назад.

О чем рассказали останки

Исследователи изучили скелеты людей в доисторическом захоронении у города Лагуна на юге Бразилии. В целом признаки инфекции трепонемой полидум имели останки 37 человек, но достаточное для качественного анализа количество ДНК удалось извлечь только из костей четырех человек.

Изучение указало, что умершие были инфицированы подвидом T. pallidum , являющимся возможным предком современного подвида T. pallidum endemicum. Этот патоген передается в основном через неполовые контакты с кожей и через бытовые предметы. Он вызывает болезнь беджеля, которая проявляется хроническим поражением кожи и окружающих тканей.

Новых деталей пока нет

Признаков подвида T. pallidum, который в наше время влечет за собой сифилис, ученые не нашли, поэтому относительно его происхождения новых деталей нет.

Возможно, сифилис возник в других частях света, а затем добрался до Америк, рассуждают ученые. Однако новые результаты свидетельствуют, что по крайней мере некоторые формы трепонематозов существовали в Америке еще 2 тыс. лет назад.

Источник: nauka.ua

Фото: Dr. Jose Filippini