Команда вчених Цюріхського університету під час дослідження виявила в кістках чотирьох людей, які жили на території сучасної Бразилії 2 тис. років тому, ДНК підвиду бактерії, що викликає сифіліс.

За словами вчених, це найстаріші відомі приклади спричиненої цим збудником інфекції, хоча в цих померлих людей вона мала форму не сифілісу, а ураження шкіри, що передається під час побутових контактів.

– Дослідження останків допоможе краще зрозуміти походження сифілісу та пов’язаних із ним хвороб у Європі, – йдеться в повідомленні.

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Походження сифілісу

На сьогодні відомо, що причиною сифілісу є інфікування бактерією Treponema pallidum під час статевих контактів з її носієм.

Поширена гіпотеза, що до спалаху сифілісу, який завдав значної шкоди в Європі XV століття, причетний Христофор Колумб. Відкривач земель нібито привіз невідомий європейцям патоген з Америки після своєї експедиції.

Однак нещодавні дослідження показали, що з більшою ймовірністю трепонема вже існувала в Європі на той час, коли Колумб почав мандрувати на американські континенти.

Дослідження вчених Цюрихського університету додає до картини нові деталі, вказуючи на інфекцію в Південній Америці 2 тис. років тому.

Про що розповіли останки

Дослідники вивчили скелети людей у доісторичному похованні біля міста Лагуна на півдні Бразилії. Загалом ознаки інфекції трепонемою полідум мали рештки 37 осіб, але достатню для якісного аналізу кількість ДНК вдалося витягти тільки з кісток чотирьох людей.

Вивчення вказало, що померлі були інфіковані підвидом T. pallidum , який є можливим предком сучасного підвиду T. pallidum endemicum. Цей патоген передається переважно через нестатеві контакти зі шкірою та через побутові предмети. Він викликає хворобу беджеля, яка проявляється хронічним ураженням шкіри та навколишніх тканин.

Нових деталей поки що немає

Ознак підвиду T. pallidum, який у наш час спричиняє сифіліс, учені не знайшли, тож щодо його походження нових деталей немає.

Можливо, сифіліс виник в інших частинах світу, а потім дістався до Америк, розмірковують учені. Однак нові результати свідчать, що принаймні деякі форми трепонематозів існували в Америці ще 2 тис. років тому.