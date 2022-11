В плену им оставили жизнь, но забрали жажду к ней. Фонд Маша помогает женщинам, которые были в неволе

Работа с женщинами, которые были в плену, показала, что их состояние хуже состояния тех, кто был в оккупации. В неволе женщинам оставили жизнь, но многие потеряли жажду к нему.

Фонд Маша выступил с инициативой помочь в реабилитации женщин, которые были в российском плену . 25 ноября в офлайн-лагерь Незламна мама уже приехали 20 украинок с детьми. И это только начало работы фонда совместно с государством.

За последние полгода психологическую поддержку в Незламной маме получили более 1 тыс. женщин и детей, пострадавших из-за войны. И они вернулись к жизни! Это действительно впечатляющие результаты, ведь программу помощи специально разработали психотерапевты и специалисты по реабилитации после посттравматических синдромов.

– Месяц назад наша команда, как и все украинцы, увидела новость, что из плена освобождены 108 украинок, – рассказывает соучредитель Фонда Маша Ефросинина. – Тогда у нас как раз закончилось рабочее совещание, на котором глава Фонда Татьяна Мураткина рассказывала о фантастических результатах смен Незламной мамы.

По словам Ефросининой, они подумали, если их программа действует, то нужно помочь женщинам, которые были в неволе. Страшно даже подумать, в каком эмоциональном состоянии они вернулись на Родину.

Фонд Маша обратился с этим предложением к вице-премьер-министру Украины Ирине Верещук. Прошло всего несколько недель, и уже 20 женщин, которые были в плену, вместе со своими детьми приехали в лагерь Незламна мама.

Здесь они будут проходить реабилитацию вместе с женщинами и детьми из Донецкой области, которую Фонд Маша проводит совместно с Благотворительным фондом DO IT TOGETHER.

– У нас уже есть точечный опыт работы с женщинами, освобожденными из плена, – говорит глава Фонда Маша Татьяна Мураткина. – Несколько девушек уже проходили программу Незламна мама. К их реабилитации мы привлекли специалистов узкого профиля работы с освобожденными из плена.

По словам Мураткиной, вместе они создали методологию реабилитации как для находившихся в плену женщин, так и для пострадавших на войне, оказавшихся в оккупации, потерявших родных, дома.

— Этих женщин объединяет общее горе, и поэтому общая реабилитация дает лучший результат. И мы можем уверенно сказать, что на 100% готовы к работе с женщинами, которые вернулись из плена, — говорит Татьяна Мураткина.

В программу Незламна мама украинки, которые были в плену, попадают как правило уже после государственных программ, где их психологическое состояние корректируют и стабилизируют.

Миссия Фонда Маша – возрождение женщин для возрождения Украины. И там планируют выполнять ее каждый день.

Программа реабилитации Незламна мама разработана экспертами по психологии и посттравматических синдромах для женщин и детей, пострадавших от войны. Программа включает в себя 3-недельный офлайн-лагерь, где с женщинами работают психологи. А затем есть онлайн-поддержка в течение трех месяцев. Поддержать проект можно здесь.