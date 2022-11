В полоні їм залишили життя, але забрали жагу до нього. Фонд Маша допомагає жінкам, які були в неволі

Робота з жінками, що перебували в російському полоні, показала, що їхній стан гірший за стан тих, хто був в окупації. В неволі жінкам залишили життя, але багато хто втратив жагу до нього.

Тому Фонд Маша виступив з ініціативою допомогти в реабілітації жінок, яких звільнили з російського полону. 25 листопада до офлайн-табору Незламна мама вже приїхали 20 українок з дітками. І це тільки початок роботи фонду спільно з державою.

За останні пів року психологічну підтримку у Незламній мамі отримали більш ніж 1 тис. жінок та діток, які постраждали через війну. І вони повернулися до життя! Це дійсно вражаючі результати, адже програму допомоги спеціально розробили психотерапевти та спеціалісти з реабілітації після посттравматичних синдромів.

Зараз дивляться

– Місяць тому наша команда, як і всі українці, побачила новину, що із полону звільнено 108 українок, – розповідає співзасновниця Фонду Маша Єфросиніна. – Тоді в нас якраз закінчилася робоча нарада, на якій голова Фонду Тетяна Мураткіна розповідала про фантастичні результати змін Незламної мами.

За словами Єфросиніної, вони подумали, якщо їх програма діє, то можна і потрібно допомогти жінкам, які були в неволі. Страшно навіть уявити, в якому емоційному стані вони повернулися на Батьківщину.

Фонд Маша звернувся з цією пропозицією до віцепрем’єр-міністра України Ірини Верещук. Пройшло лише декілька тижнів, і вже 20 жінок, що були в полоні, разом зі своїми дітьми приїхали до табору Незламна мама.

Тут вони будуть проходити реабілітацію разом з жінками та дітками з Донеччини, яку Фонд Маша проводить спільно з Благодійним фондом DO IT TOGETHER.

– В нас вже є точковий досвід роботи з жінками, звільненими з полону, – каже голова Фонду Маша Тетяна Мураткіна. – Кілька дівчат вже проходили програму Незламна мама. До їх реабілітації ми залучили фахівців, які працюють у вузькому профілі роботи зі звільненими з полону.

За словами Мураткіної, разом вони зробили методологію реабілітації як для жінок, що були у полоні, так і для тих, хто постраждав у війні, був в окупації, втратив рідних, будинки.

– Цих жінок об’єднує спільне горе, і тому спільна реабілітація дає кращий результат. І ми можемо впевнено сказати, що на 100% готові до роботи з жінками, які були в полоні, – каже Тетяна Мураткіна.

В програму Незламна мама українки, які були в полоні, потрапляють зазвичай вже після державних програм, де їх психологічний стан коригують і стабілізують.

Місія Фонду Маша – відродження жінок задля відродження України. І він планує виконувати її щодня.

Програма реабілітації Незламна мама розроблена експертами з психології та посттравматичних синдромів для жінок та дітей, що постраждали від війни. У програмі – 3-тижневий офлайн-табір, де з жінками працюють психологи. А потім є онлайн-підтримка протягом трьох місяців. Підтримати проєкт можна тут.