Австралийские органы здравоохранения высказали серьезные опасения по поводу того, что некоторые люди отменяют вторую дозу AstraZeneca, надеясь вместо этого получить укол Pfizer.

С их точки зрения наиболее эффективным вариантом защиты от смертельно опасной инфекции является получение двух доз одной и той же вакцины против Covid-19, а не смешивание разных типов.

Поскольку вспышки Covid-штамма Дельта поражают Новый Южный Уэльс и Викторию, премьер-министры штатов и органы здравоохранения призывают людей как можно скорее пройти иммунизацию любой доступной вакциной.

— Лучшая вакцина та, которую вы можете получить сегодня, — заявил премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс.

Между тем, министр здравоохранения Нового Южного Уэльса Брэд Хаззард заявил, что для удовлетворения спроса необходимо гораздо больше доз Pfizer. Поскольку сообщения последних шести восьми месяцев о вакцинах, особенно об AstraZeneca, не помогли более широкому сообществу понять, насколько важно пройти вакцинацию любой прививкой.

— Определенно есть люди, вакцинированные AstraZeneca, которые заинтересованы в получении Pfizer в качестве второй дозы, но на самом деле это не имеет никакого смысла, — убежден глава Австралийской медицинской ассоциации (AMA) Омар Хоршид.

По его мнению, вакцинация AstraZeneca также может обеспечить не менее долгосрочную защиту, чем Pfizer.

Омар Хоршид уверяет, что AstraZeneca — фантастическая вакцина с превосходной эффективностью и безопасностью. А вот убедительных исследований о целесообразности смешивания вакцин крайне мало и все они в определенном смысле противоречивы.