Австралійські органи охорони здоров’я висловили серйозні побоювання з приводу того, що деякі люди скасовують другу дозу AstraZeneca, сподіваючись замість цього отримати укол Pfizer.

З їхньої точки зору найбільш ефективним варіантом захисту від смертельно небезпечної інфекції є отримання двох доз однієї і тієї ж вакцини проти Covid-19, а не змішування різних типів.

Оскільки спалахи Covid-штаму Дельта вражають Новий Південний Уельс і Вікторію, прем’єр-міністри штатів і органи охорони здоров’я закликають людей якомога швидше пройти імунізацію будь-якою доступною вакциною.

– Найкраща вакцина та, яку ви можете отримати сьогодні, – заявив прем’єр-міністр штату Вікторія Деніел Ендрюс.

Тим часом, міністр охорони здоров’я Нового Південного Уельсу Бред Хаззард заявив, що для задоволення попиту необхідно набагато більше доз Pfizer. Оскільки повідомлення останніх шести восьми місяців про вакцини, особливо про AstraZeneca, не допомогли ширшій спільноті зрозуміти, наскільки важливо пройти вакцинацію будь-яким щепленням.

– Безумовно є люди, вакциновані AstraZeneca, які зацікавлені в отриманні Pfizer в якості другої дози, але насправді це не має ніякого сенсу, – переконаний глава австралійської медичної асоціації (AMA) Омар Хоршид.

На його думку, вакцинація AstraZeneca також може забезпечити не менш довгостроковий захист, ніж Pfizer.

Омар Хоршид запевняє, що AstraZeneca – фантастична вакцина з чудовою ефективністю і безпекою. А ось переконливих досліджень про доцільність змішування вакцин вкрай мало і всі вони в певному сенсі суперечливі.