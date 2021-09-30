В октябре будет рост количества больных гриппом. Такие неутешительные прогнозы озвучивают эксперты и призывают украинцев вакцинироваться.

В то же время вакцину от гриппа уже можно приобрести в украинских аптеках.

Пока утверждено лишь вещество производства Южной Кореи, на днях будут доступны французская и голландская вакцины.

Первоначально нужно вакцинироваться людям, которые находятся в группе риска, отметила заведующая отделом организации эпиднадзора ЦОС Минздрава Украины Оксана Кошалко.

— Есть две категории приоритетных групп риска. Медицинский риск — лица с хроническими заболеваниями, люди старше 65 лет, граждане, находящиеся в учреждениях длительного ухода. Эпидемический риск — беременные женщины, дети в возрасте от 6 до 59 месяцев, персонал медицинских учреждений, — рассказала Оксана Кошалко.

Именно эти граждане должны обязательно вакцинироваться от гриппа.

В то же время прививки нужно и другим гражданам страны, если у них нет противопоказаний к иммунизации. Они спасают от тяжелых последствий в случае заболевания.

Источник: Центр общественного здоровья