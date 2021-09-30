У жовтні відбудеться зростання кількості хворих на грип. Такі невтішні прогнози озвучують експерти та закликають українців вакцинуватися.

Водночас вакцину від грипу уже можна придбати в українських аптеках.

Поки що затверджена лише речовина виробництва Південної Кореї, на днях будуть доступні французька та нідерландська вакцини.

Першочергово треба вакцинуватися людям, які перебувають у групі ризику, зазначила завідувач відділу організації епіднагляду ЦГЗ МОЗ України Оксана Кошалко.

– Є дві категорії пріоритетних груп ризику. Медичний ризик – особи з хронічними захворюваннями, люди старше 65 років, громадяни, які перебувають у закладах тривалого догляду. Епідемічний ризик – вагітні жінки, діти віком від 6 до 59 місяців, персонал медичних закладів, – розповіла Оксана Кошалко.

Саме ці громадяни мають обов’язково вакцинуватися від грипу.

Водночас щеплення потрібне й іншим громадянам країни, якщо у них немає протипоказань до імунізації. Воно рятує від тяжких наслідків у разі захворювання.

Джерело: Центр громадського здоров’я