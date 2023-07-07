Вдвое меньше украинцев ездят лечиться домой из Польши – исследование

Почти вдвое уменьшилось количество украинцев в Польше, которые ездят лечиться на родину. До полномасштабного вторжения 22% граждан Украины заявляли, что в случае проблем со здоровьем поедут домой.

В 2023 году 10% украинцев едут решать проблемы со здоровьем домой. Об этом свидетельствуют данные исследования Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы, проведенного Миграционной платформой EWL, Фондом EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

По мнению авторов, главными причинами такого решения являются опасения и трудности, связанные с войной в Украине.

Граждане Украины все чаще пользуются медицинской помощью в Польше, как государственной, так и частной. На 8% увеличился процент граждан Украины, которые заявили о пользовании государственными медицинскими услугами в Польше — с 37% в 2021 году до 45% сегодня.

Эксперты объясняют это приспособлением польских медицинских учреждений к потребностям иностранцев и постепенной адаптацией самих мигрантов к польской системе здравоохранения.

Также специальный закон в 2022 году значительно упростил пользование государственной медициной украинским беженцам в Польше. Большинство из них, до 55%, заявляют, что пользуются государственной медицинской помощью.

— За последние полтора года количество граждан Украины, которые находятся в Польше с детьми, увеличилось в пять раз. Это стало огромным вызовом для польской системы образования и здравоохранения. Однако страна справилась с этой ситуацией, — прокомментировала результаты исследования операционный директор фонда EWL Мария Кузенко.

Каждый четвертый гражданин Украины (25%) утверждает, что пользуется частными медицинскими учреждениями в Польше. Среди экономических мигрантов, которые приехали в Польшу до полномасштабного вторжения, этот процент увеличился с 28% в 2021 году до 31% сегодня.

Кроме того, больше украинцев в Польше заявляют о самолечении (рост с 22% до 33% за два года). По мнению экспертов, это одно из последствий пандемии коронавируса, которая существенно способствовала развитию телемедицины (телефонных услуг в медицине).

На конец марта 2023 года, количество граждан Украины, зарегистрированных в ZUS (Управление социального страхования), составило 742 тыс. человек. Это на 11,3% больше, чем на конец марта прошлого года. Граждане Украины составляют 69,1% всех иностранцев, зарегистрированных в ZUS, и 4,6% всех застрахованных лиц.

Опрос среди граждан Украины, проживающих в Польше, проводился 4-13 марта 2023 года путем прямого F2F-интервью в нескольких городах Польши на выборке N=500 совершеннолетних граждан Украины, как довоенных мигрантов, так и беженцев из Украины.

Анкета опроса была разработана Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских исследований Варшавского университета с использованием некоторых вопросов от Министерства семьи и социальной политики, Управления по делам иностранцев и Бюро национальной безопасности Польши.