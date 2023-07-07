Вдвічі менше українців їздять лікуватися додому з Польщі – дослідження

Майже удвічі зменшилася кількість українців в Польщі, які їздять лікуватися на батьківщину. До повномасштабного вторгнення 22% громадян України заявляли, що у разі проблем зі здоров’ям їдуть в Україну.

У 2023 році 10% українців їдуть розв’язувати проблеми зі здоров’ям додому. Про це свідчать дані дослідження Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи, проведеного Міграційною платформою EWL, Фондом EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

На думку авторів, головними причинами такого рішення є побоювання та труднощі, пов’язані з війною в Україні.

Громадяни України дедалі частіше користуються медичною допомогою у Польщі, як державною, так і приватною. На 8% збільшився відсоток громадян України, які заявили про користування державними медичними послугами в Польщі – з 37% у 2021 році до 45% сьогодні.

Експерти пояснюють це пристосуванням польських медичних закладів до потреб іноземців і поступовою адаптацією самих мігрантів до польської системи охорони здоров’я.

Також спеціальний закон у 2022 році значно спростив користування державною медициною українським біженцям у Польщі. Більшість з них, аж 55%, заявляють, що користуються державною медичною допомогою.

– За останні півтора року кількість громадян України, які перебувають у Польщі з дітьми, збільшилася вп’ятеро. Це стало величезним викликом для польської системи освіти та охорони здоров’я. Проте країна впоралася з цією ситуацією, – прокоментувала результати дослідження операційна директорка фонду EWL Марія Кузенко.

Кожен четвертий громадянин України (25%) стверджує, що користується приватними медичними закладами у Польщі. Серед економічних мігрантів, які приїхали у Польщу до повномасштабного вторгнення, цей відсоток збільшився з 28% у 2021 році до 31% сьогодні.

Крім того, більше українців у Польщі заявляють про самолікування (зростання з 22% до 33% за два роки). На думку експертів, це один з наслідків пандемії коронавірусу, яка суттєво сприяла розвитку телемедицини (телефонних послуг у медицині).

На кінець березня 2023 року, кількість громадян України, зареєстрованих у ZUS (Управління соціального страхування), становила 742 тис. осіб. Це на 11,3% більше, ніж на кінець березня минулого року. Громадяни України становлять 69,1% усіх іноземців, зареєстрованих у ZUS, і 4,6% всіх застрахованих осіб.

Опитування серед громадян України, які проживають у Польщі, проводилося 4-13 березня 2023 року шляхом прямого F2F-інтерв’ю в кількох містах Польщі на вибірці N=500 повнолітніх громадян України, як довоєнних мігрантів, так і біженців з України.

Анкета опитування була розроблена Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету з використанням деяких питань від Міністерства сім’ї та соціальної політики, Управління у справах іноземців та Бюро національної безпеки Польщі.